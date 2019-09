The Buzz：穿得起的叛逆優雅 看得見的女性「藝」力

【明報專訊】自Maria Grazia Chiuri成為Dior首名女性創意總監後,女性主義便被帶到這個時尚大舞台。由2017年春夏的「We should all be feminists」、2018年春夏的「Why have there been no great women artists?」,到2019秋冬的「Sisterhood is Powerful」,這些有力的口號絕非空洞「自high」的吶喊,而是Maria Grazia Chiuri對女性力量,以至如何改革男性主導的時裝世界的反思。今季Maria 更邀請意大利女性藝術家Tomaso Binga,一同展示女性的力量。