會員之言：導演李駿碩：由霸自修室到共享工作間

與志同道合者碰肩 擴大人際網絡

Jun觀察到，香港不同領域的藝術工作者交疊不多，會涉獵到時裝、美術等範疇的電影圈尤是。入會短短數月，Jun已透過Soho House一連串活動與不同藝術領域的人碰肩，擴大人際網絡，工作上遇到的瑣碎問題也更易解決：「舉個例，我平時在片場穿黑衫黑褲，但去金像獎冇咁多靚衫怎辦呢？」一次會社飯局，他與曾有一面之緣的一名時裝公關「相認」，後來Jun踏上頒獎禮紅地氈的衣服，就是託他所借。

又有一次，會社在一名會員的半山私人別墅中舉辦座談會及DJ派對，不少來自挪威、美國等地的視覺藝術家應邀前來，言談之間讓Jun大開眼界：「影像的創作有許多實驗形式，香港卻少有實驗電影。」更讓他深刻的是該別墅的殖民年代建築風格，猶如電影《玻璃之城》場景，他難掩驚歎：「原來香港仲有咁靚的地方。」

27歲前入會會費減半 會員活動多元化

早於9月正式開幕之前，Soho House已在香港「招兵買馬」。Jun以「U27」（Under 27，即27歲以下）會籍入會，年費比一般會員便宜一半。他申請的是可使用全球共25個會社的會籍，半價後年費14,000元，另有只使用本地會社的會籍，半價後年費11,000元。優惠年費可沿用至會員30歲那年，U27會員亦可享用會社內其他消費優惠。

相比起Jun這名新會員，非牟利藝術團體HKwalls執行總監Maria Wong與Soho House的淵源更深，紐約和倫敦的會社，是她到當地旅遊或公幹的必經之處，行程離不開與志同道合的新知舊友吃飯、喝酒，「我們都喜歡與創意產業的人交往，這兒private得來，會員都是有quality的人，單是聊天都同聲同氣，做起networking更得心應手」。

比起較拘束保守的部分私人會所，Maria指Soho House的感覺年輕、自由得多，會員活動亦相當多元化，香港會社近來舉辦的餐廳pop-up酒會、Elton John傳記電影《火箭人》放映、雞尾酒會，她也有參與。另一方面，Maria亦期待帶工作伙伴到Soho House開會、辦公，畢竟其辦公室位於偏遠的葵興工廠區，她卻常在市區見客，一個就腳的地方最好不過。

文：宋霖鈴