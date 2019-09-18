白蘭地點止干邑 古老雅文邑 多變有個性

Armagnac有個美麗的中文譯名——雅文邑。很多人都喝過白蘭地，還有可能以為干邑（Cognac）就是白蘭地（Brandy），但其實Armagnac也是白蘭地的一種，亦同樣來自法國，只是製造方法有點不同，所以風格亦不一樣。那干邑還是雅文邑比較好喝呢？或許從傳聞拿破崙說過的一句話來領略：「干邑已外銷到海外讓外國人享用了，我們起碼要把雅文邑留給法國人自己。」

只蒸餾一次 保留更多芳香物料

干邑比較順滑，Armagnac味道較多變，很難說誰更好，但Armagnac卻肯定更古老，據說其有文字記載的歷史可追溯到1310年，比干邑的歷史還早約200年。只是干邑在世界知名度高得多，一來法國干邑區近海，方便外銷，產區98%的酒都是出口；兩次蒸餾的製酒方法也令酒體較順滑，更適合大眾口味，干邑一年的銷售量達2億支，4大品牌軒尼詩（Hennessy）、馬爹利（Martell）、人頭馬（Remy Martin）及拿破崙（Courvoisier）都街知巷聞。相反Armagnac位處內陸，各酒莊小本經營的方法也令產量不多，整體銷售量都不及干邑的十分之一，而且傳統家旅經營為主，沒有用現代的市場學推廣，自然難跟干邑大品牌比較。

除了蒸餾次數、經營方法，Armagnac跟干邑也有不少分別，譬如干邑會用3種葡萄釀酒但多用其中一種Ugni Blanc，Armagnac則會用上12種，除Ugni Blanc外，主力也會用Baco或Baco 22A、Folle Blanche及Colombard，其中Baco是該區獨有，帶點李子的味道，而且釀製出來酒體酒精度一般較強，酸度較低，所以一般而言也令Armagnac比干邑的酒體更重。

或許很多人都不認識Armagnac，我卻十分喜歡，一次蒸餾的製法令酒體保留更多的芳香物料（反對者會說是雜質），而且不太商業化也令作品充滿個性，品質雖較不穩定，但卻時時出現驚喜，而且正因還未商業化，所以價格暫時還不算太昂貴，1970年代的年份酒，只需三四千元，但如果是威士忌的話，最少都要兩三萬元了。而且年份酒還可以很老，那天我在中環的The Whisky Library看到最老的一支是1923年，店員說前一周才賣了一支1904年的，據講他們還在法國訂購一些18xx年的超級老酒；如果這種超級老酒換作干邑或威士忌的話，早已是天價，譬如一支山崎50年可能要二三百萬元，但老Armagnac數萬港元已有交易。

僅3個釀酒區 以年份分等級

香港人認識Armagnac，卻可能源於八卦，話說之前有記者拍到歌手陳奕迅買了一支其出生年份1974年Laberdolive酒莊的Armagnac，然後不少媒體都解構Armagnac是什麼，Laberdolive又有幾巴閉。Laberdolive當然巴閉，據說法國前總統Jacques Chirac訪華時，也帶上了一支Laberdolive 1972年作禮物；還有指法國的米芝蓮餐廳都會有Laberdolive供應。說到這裏可以岔一筆說說Armagnac的產區。干邑有很多個釀酒區，Armagnac則只有3個——下雅文邑（Bas-Armagnac），種植葡萄的主要集中地，產量佔整體達 65%；泰納雷澤（Tenareze）產量佔比達 35%左右；至於上雅文邑（Haut-Armagnac）則只有極少產量；所以如果你見到酒瓶上有這些字眼，便可知道這款酒來自哪一區。其中Bas-Armagnac以高鐵質碎沙泥地土質為主，所出產的Armagnac風格較細膩及優雅，來自這一區的Laberdolive便是表表者；至於Tenareze地區的土質則以石灰黏土為主，層次豐富，更強烈，需要較長的陳年時間。有一個常為人誤解的是，Armagnac各區沒有分等級，雖然以Bas-Armagnac較受酒友歡迎。其實，Armagnac會就年份分等級，最低級的是Blanche（未經橡木桶陳年，只在不鏽鋼罐等容器中陳放至少3個月）、VS（1至3年）、VSOP（4至9年）、Napoleon（6至9年）、XO（10年或以上）、Age Indicated（特定年份）、Vintages（標示蒸餾年份）。

木桶焦烤度影響成色 深色多味濃

年份當然會影響酒的質素，一般而言愈老就愈美味，但當然也要看酒的保存程度是否完美，尤其是超級老酒可能變壞，又或者酒液食桶太深而令味道變「燶」。不過，一般人的觀感就是愈老愈好就是了，而其中一個誤解是，酒液愈深色，年份就愈久，這在干邑、威士忌，以至Armagnac都一樣。威士忌的顏色，跟陳年的木桶有關，一般而言波本桶較淺色，雪莉桶就較深色；Armagnac的成色亦跟木桶息息相關。Armagnac於烤過的橡木桶陳釀，因此酒液的色澤除了受陳年了多少時間影響外，也跟木桶焦烤的程度有關，焦烤程度高，酒液自然會較深色，但深淺色跟是否好味又未必有直接關係，不過深色大多味道較濃郁，但有時卻可能食桶太深而木味過重。

位於Tenareze的Domaine d'Aurensan酒莊所出產的Armagnac，顏色便非常深，就像很濃的普洱一樣，可見食桶非常深，相比Laberdolive香氣比較優雅細緻，Domaine d'Aurensan則較濃重，第一口木味亦超重，據說跟雪茄非常匹配（我自己未試過啊），但放了一會兒，第二、三口的木味卻減弱了，然後乾果、杏脯那些味道就走出來，味道十分豐富。

■特色推介

是的，Armagnac有很多品牌，以下介紹幾支較特別的：

◆Laberdolive 經典優雅

Laberdolive是經典的Armagnac，因為陳奕迅買過一款1974年而聲名大噪，有別於一般Armagnac的粗豪，它的風格非常優雅。

◆Samaroli 賀50周年

Samaroli是著名意大利威士忌獨立裝瓶商，但也喜歡出產其他烈酒，例如這一對1925年（左）及1964年（右）的Armagnac，去年入樽，是慶祝Samaroli成立50周年的作品。

◆Domaine d'Aurensan 木味超強

來自Tenareze產區，風格強烈，木味超強；酒標設計較新潮，而且背後有一棵樹，列明各種葡萄比例。

◆Château de Léberon 單桶年份酒

同樣來自Tenareze產區，跟Domaine d'Aurensan是同一家族，但兩者風格有點不同，而且Léberon推出的都是單桶的年份酒。

◆Chateau du Tariquet Bas-Armagnac XO 朱古力咖啡味

來自上雅文邑區的作品，在木桶陳年最少15年，有朱古力及咖啡的味道。

◆Castarède Bas Armagnac 果甜帶辣

Castarède在1832年成立，到今天已是第六代，是最古老的Armagnac品牌之一。這支VSOP陳上8年，有果甜而又有少少辣味。

◆Chateau de Laubade Extra Bas Armagnac 非一般酒樽設計

酒樽設計接近干邑，不像一般Armagnac那樣的傳統；味道上有果仁、榛子、煙草等。

■Profile

胡蘇

開威士忌酒吧，到現在淺談威士忌的皮毛，目的，只為交流。

■關鍵詞

XO

XO是「eXtra Old」的簡稱，即特別陳釀，是白蘭地的最高級數，最少需陳年10年（個別品牌可有更高級數的分類）；Armagnac另兩類分級Age Indicated及Vintages（年份酒）都規定需陳年10年或以上，Age Indicated即酒標上標示了陳釀年數，跟威士忌一樣，只可以標示當中最年輕的一個年份；至於年份酒若標示為1989年，則表示這支酒在1989年蒸餾。

文：胡蘇

場地提供：The Whisky Library

編輯：梁小玲

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