論盡教育：教師呢碗飯唔易啃

「塞翁失馬，焉知非福」真是至理之言，如果小婦人今日是一位教師就真係大劑了。各位看官，你們也許會說：「王師奶，唔好做阿Q，做唔到又話大劑。曾經有一個調查，話香港教師人工係全世界最高，何况幾個月前，香港政府仲調高教師及校長人工，師訓畢業生起點近2.7萬元，學位化後將是3.3萬元；小學校長更達12萬元。今時今日呢啲筍工去邊度搵呀，仲話大劑！」王師奶見到教師們待遇好，替他們開心，生活安定，才可以用心做好呢份工，得益的是學生。一般市民只看到他們好的一面，卻看不到他們淒酸的一面。

自教改以來，教育結構由簡而繁，好多嘢疊牀架屋，做到班老師有氣無碇唞，除授課外，孭多十瓣八瓣工作是等閒事，連當時的教育署長羅范椒芬都話要替教師們拆牆鬆綁。可惜剛搬開了兩塊磚，教改新政又落了幾擔水泥；剛鬆了幾條鹹水草，又紮了丈八長的大麻繩。教育係要改革，但要量力；一頭駱駝最高負重量是800磅，你把1000磅的貨物放在牠背上，結果如何？死畀你睇囉，教師就是那駱駝。各位想想，唔好單看教師的優厚待遇，係用命搏㗎。工作多唔係最主要，最慘是屈辱：如果學校學生人數不足，驚殺校，教師要做埋推銷員，去商場派招生章程，去大廈信箱塞單張；更有甚者，去派位中心門口拉「客」，鼓其如簧之舌，出盡八寶，扭盡六壬，務求將學生拉入本校。請問：本以作育英才為初心，今竟斯文掃地，派廣告、搶學生，這屈辱豈是金錢可補償？當然，不是所有教師都有如此不幸的遭遇。

這幾天忽聞有人要設「監師會」，慶幸當年考唔入教育學院，避過此劫，不過亦替現役教師一灑同情之淚。尚記得多年前深水埗鮮魚行學校，在校內遍設攝影機，包括課室、教員室、走廊，又有大屏幕放映。王師奶嘈到拆天，認為損害教師尊嚴和私隱，監察系統媲美赤柱監獄，其後梁姓校長解釋是防止學生盜竊行為，傳媒再無跟進。既名「監師會」，顧名思義是監視教師，好想問「監師會」監的是什麼？想教育局長設立教師「十戒」乎？監教師有無懶人多屎尿，每天去幾多次廁所？監女教師條裙太短，男教師著恤衫唔著內衣？監教師有無講粗口？

監視教師有無給學生洗腦？

相信這都不是重點，最主要是監視教師有無給學生洗腦，描述六四太詳盡，生安白造香港六七是暴動，有無煽動學生朝朝上課前去拉人鏈。提出設「監師會」的議員請少憂，𠵱家啲學生唔係咁容易畀阿sir或miss誤導㗎，佢哋上Google或百度一下，老師就穿崩喇。真實情况，老師分分鐘畀學生監視緊，用不着議員們操心。前車可鑑，文革時代，好多教師都畀學生戴高帽遊街喇，「監師會」絕對是除褲放屁，多此一舉。

再講一句，教師呢碗飯唔易啃。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第259期]