副刊
Happy PaMa 教得樂 第259期

Happy Pa Ma

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辣媽CEO：折翼的天使

【明報文章】先表明立場，我對那些以虎媽身分，還有以子女考入一流名牌大學引以為榮的媽媽，從來不敢恭維！我本身正受其害，在典型虎媽的一言堂操控掣肘教育下，委曲求全，毫無尊嚴的成長經歷，那壓抑那羞辱那痛苦那難堪，雖然事隔幾十年，至今講起，錐心之痛依在。

雖然媽媽過身已經5年，雖然我做了媽媽之後也體諒她所做的一切可能出於愛女心切，我亦自問內心已經十分非常強大，但始終無法釋懷。那烙印烙得太深，我寫這篇文章的時候依然沉痛窒息。想當年不知哪來的勇氣蠻勁，膽敢「抗旨」說不，站出來、豁出去和她對着幹。想深一層，如果不是壓得我喘不過氣來，已經忍無可忍，都不會壓出我如此這般大的反抗力。

可惜事實上，有勇氣頑強反抗的子女，比起逆來順受、默默承受、忍無可忍重新再忍的，為數實在少得可憐！很多父母，都投訴埋怨青春期的子女行為反叛，不再像小時候般聽教聽話，行為性格愈見乖張暴躁，總之一言九「頂」，無法控制。但大前提是，雖然父母對子女確有養育之恩，但每一條生命本來就是一個完全獨立的個體，與生俱來都有自由的意志，父母可以對子女有期望，但子女沒有責任滿足父母對自己的期望。

父母的話一定是對的嗎？

而且，孩子的好與壞，為什麼是以聽不聽話來做準則？父母的話一定是對的嗎？孩子的話一定是錯的嗎？說有多諷刺就有多諷刺，多少年輕人聽教聽話，跟着父母盲目相信的成功方程式，天昏地暗馬不停蹄讀書考試補習，賠上了犧牲了應該快樂愉快成長的童年，亦步亦趨，步步為營地長大，結果呢？父母們說好的康莊大道呢？承諾過的錦繡前程呢？那失落那失望那空虛那徬徨，想着都覺心痛，教年輕人如何面對是好？

追求成功 勿讓自卑感作祟

這已經超越了生仔要考牌的要求了！是對生命的尊重，是生命的意義，是存在價值的層次了！

我講過太多次，沒有一個年代的孩子，及得上這個年代的日子過得更壓抑更痛苦。虎媽虎爸要孩子獨佔鰲頭出類拔萃，無所不用其極，美其名是為了孩子好，說穿了其實是面子工程，簡單直接來說就是自卑感作祟。說什麼自家的孩子都不能比別家的比下去，著名心理學家阿德勒Alfred Adler的著作《自卑與超越》，認為人天生存在自卑感，但是擁有自卑感並不是什麼壞事，而是促使追求優越、追求成功的動力。他認為人格的形成是在幼年，4至5歲是關鍵期。如果在這個階段，在環境或者家人等的不良影響下成長，會扭曲孩子的價值觀。例如被寵壞的孩子在日後的生活中，就容易產生嚴重的自卑感。因為他們將注意力集中在自己身上，失去了與外界的聯結，缺少了克服問題的能力。

大小T的18歲生日，我都分別以「媽媽送你一對翼」為題，開宗明義送上隱形翅膀，信任放手支持他們兩個天際翱翔追夢去！明明是天使，何堪被折翼？

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第259期]

相關字詞﹕自卑 怪獸家長 虎媽 心理學 辣媽 辣媽ceo 張慧敏 名人kol

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