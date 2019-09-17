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Happy PaMa 教得樂 第259期

Happy Pa Ma

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家庭有教：3個錦囊適應升小

【明報文章】孩子由幼稚園升到小學，很多家長都會感到擔心——擔心孩子適應不了新環境、擔心孩子跟不上進度、擔心孩子交不到朋友。現在跟家長分享3個有科學為證的錦囊「傍身」：

調節自己情緒

心理學有一個概念叫做「社會參照」（social referencing），意思是指孩子遇到新事物時會觀察家長的反應。如果家長戰戰兢兢、如臨大敵，孩子就會把新事物定性為「可怕」；相反，如果家長輕鬆自在、談笑自若，孩子就會定性為「無害」。所以，幫助孩子適應小一的第一步，就是家長自己調節情緒。面對功課、測驗、考試和其他新挑戰，面帶笑容，放鬆肌肉地與孩子同行，孩子看在眼裏自然會更安心地面對。

安排遊戲時間

國際兒童基金會認為「遊戲是兒童的權利」、「兒童每天需要1小時的遊戲時間」。另外，愈來愈多研究亦發現兒童可以從遊戲中學習，發展認知和社交能力。可惜部分孩子每天所有時間都塞滿做功課、溫習、補習、學樂器等活動，慢慢失去對學習的興趣。所以家長可以每天為孩子安排至少半小時的自由時間，讓孩子自由選擇自己想做的事：玩玩具、看圖書、唱歌跳舞、蹦蹦跳跳、談天說地。若然家長與孩子一起玩耍，更可以支持孩子發展，促進雙方感情！和孩子遊戲的竅門，可重溫「家庭有教」的〈和孩子「驕傲」地遊戲〉（https://bit.ly/2BaRnfi）。

聆聽孩子說話

孩子在新環境可能會感到各種情緒：被同學取笑感到生氣、面對新老師新同學感到害怕、測驗結果不似預期感到失望。當孩子向家長表達這些情緒時，家長很容易作出「懲罰性」或「貶低性」的回應，如：「你這樣小器以後沒有朋友跟你玩！」、「新老師新同學有什麼好怕？」孩子聽在耳裏，可能會覺得家長不了解自己，慢慢選擇不和家長分享心事！所以，家長可以至少用一兩分鐘，聆聽孩子的經驗和感受。一邊聆聽，一邊綜合孩子的經驗，說出孩子的感受，如：「同學笑你的新髮型，你覺得很生氣」、「你以為會有90分，結果只有80分，覺得很失望」，孩子的情緒得到發泄，亦覺得有人明白自己，心情自然會舒暢一點。

香港教育大學兒童與家庭科學中心的專家執筆，參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

文﹕張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

[Happy PaMa 教得樂 第259期]

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