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Happy PaMa 教得樂 第259期

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童途有「理」：遠離青少年脊椎側彎

【明報文章】脊柱是人體最重要的支持，從正後方看，正常的脊椎應呈一直線，而脊柱側彎是指脊椎呈C形或S形彎曲。脊椎側彎成因眾多，最常見的是「原發性脊柱側彎」，成因不明，通常在接近青春期時出現，女孩患病比率明顯較高。

失去平衡 容易腰痠背痛

脊柱側彎一般不會引起痛楚或影響日常生活，但若情况嚴重則會導致軀幹變形，壓迫並影響心肺功能。而和脊椎相連的軟組織會因脊柱側彎而失去平衡，容易引起腰痠背痛。脊柱側彎也會因影響外觀而容易令患者感到自卑與焦慮。

想自我檢查，最常用的測試就是站立時向前彎腰，看背部是否單側隆起（圖2）。亦可留意雙肩有否高低不平、左右肩胛骨不對稱、乳房大小不一、腰線不對稱和盤骨高低不平（圖1）。

治療脊柱側彎，會因應嚴重程度、患者年齡和骨骼生長成熟程度而不同。仍在發育高峰期的兒童，輕度側彎會轉介物理治療，矯治其他病源，如長短腳等；中度側彎個案，除物理治療外，亦可能要佩戴矯形腰架；嚴重者則可能需要手術矯正。

預防側彎形成和惡化

‧ 保持端正站立和走路姿勢，雙肩放平，重心平均放在兩腳之間，不要低頭或挺胸凸肚

‧選擇合適的枕具，為脊椎提供足夠的承托

‧注意提舉重物的姿勢，避免彎腰或單側提舉

‧平衡雙肩負重，最好使用雙肩背包，避免長期偏重一側負重

‧均衡飲食，攝取足夠的鈣質，防止骨質疏鬆

‧適量陽光底下的戶外活動，有助骨骼吸收維他命D

‧養成運動習慣，如帶氧運動、伸展、強化肌肉運動

運動治療

1.深呼吸運動：

胸部擴張有問題的患者尤其重要，可加強心肺功能。

2.伸展運動：

由於脊柱側彎會令骨骼位置改變，脊柱兩側肌肉拉力會變得不平衡，所以需要伸展長期處於縮短狀態的肌肉。

3.肌力強化運動：

彎側肌肉長期處於拉長狀態，肌力會較弱，所以應鍛煉此側肌力；而強化腹背肌，有助保護脊椎。

另外，針對脊柱側彎特定的物理治療（PSSE）是非手術性治療，成效經醫學文獻實證。PSSE針對側彎角度、位置、嚴重程度及臨牀表徵，為每個患者設計一套個人化的姿勢矯正運動，有效矯正原發性脊柱側彎，並減低側彎加劇風險。家長如懷疑子女有脊柱側彎，可向醫生和物理治療師諮詢。（圖3）

作者簡介：香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

文﹕陳曉鈴（註冊物理治療師／香港物理治療學會兒科專研組）

[Happy PaMa 教得樂 第259期]

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