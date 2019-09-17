親子旅遊：遊樂場新體驗

重拾出遊心情

上篇文章提到，德國的火車站接二連三的發生「推人落路軌」事件，而華德媽因為太遲訂票的關係，所以最後選擇坐快速列車（ICE）到柏林。曾經我有想過，不如退掉火車票，花三倍費用買機票吧？可是，我又能保證什麼呢？其實，恐怖主義就是想令人陷入恐慌，以致生活受到束縛等。這些事件令我們意識到火車站的安全隱患，我們只要做好準備，多留心眼，剩下的就不由我去控制了，所以擔心也是枉費的。因為這種理性思維，我又重拾出遊的心情，在一個周六的早上，由華德爸載我們到大火車站，在一輪依依不捨的道別後，我和華德兄妹就乘坐德鐵出發到柏林。

大約6小時後，我們終於到達柏林，德國朋友理魏（Oliver）來了接我們，匯合李娜（Lena）、理書（Friedrich），我們一同住在理魏的家。（話說當年他們三人前往香港當交換生，剛好住在華德媽的學生宿舍，我們因而認識。）上年我們到準媽媽李娜的家聚會，今年李娜帶同他的泰國丈夫（Huk）和可愛兒子挪亞（Noah）來到柏林，下年不知道兩個男生會否帶同伴侶出席呢？

充滿不規則圖形

我們這趟旅程的重點就是到處逛公園和遊樂場了！被譽為時尚和設計之都的柏林，實在有太多太多有趣和富挑戰性的設計！比如圖中這個到處充滿不規則圖形又東歪西倒的遊樂場，對比科隆地區的木製為主的遊樂場，柏林這個是以不鏽鋼為主；通往滑梯的一般是樓梯或繩網，但柏林的是用色彩繽紛的木頭堆砌出來，所以當妹妹望住滑梯時不知所措，不斷叫「媽媽幫我」呢。而我在旁提點一下可以從哪裏開始拾級而上，妹妹就能夠爬上去了，後來她在這個滑梯玩了半小時，每次都找不同木頭來爬呢！另一個我非常喜歡的遊樂場就把彈彈牀安裝在地上，彈牀下面是挖空的，地面周圍鋪上防護材料，華德兄妹與其他德國孩子一樣都對彈彈牀樂而忘返呢！

回想十年前自己獨個兒來歐遊，我只去看地標名勝，就當來過，走馬看花的追下一個城市。後來跟華德爸商量去哪旅遊時也是根據「去過沒有」來篩選。現在我跟一班朋友舊地重遊能在這些別出心裁的遊樂場流連，也不失為一趟真摯的親子旅遊。由於篇幅有限，下次才跟大家分享在匈牙利的趣事吧！

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味

文﹕華德媽

[Happy PaMa 教得樂 第259期]