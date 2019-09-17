副刊
Happy PaMa 教得樂 第259期

Happy Pa Ma

下一篇 上一篇

親子旅遊：遊樂場新體驗

【明報文章】大家好！華德媽在8月底帶着華德兄妹在德國、匈牙利四出探望朋友，兩星期的時間裏，我們能與相識十年的朋友一期一會，不少女性朋友都帶着伴侶和孩子，這趟旅程實在令我感到非常高興。所以這篇文章我想跟大家先分享一下我們在柏林的旅程。

重拾出遊心情

上篇文章提到，德國的火車站接二連三的發生「推人落路軌」事件，而華德媽因為太遲訂票的關係，所以最後選擇坐快速列車（ICE）到柏林。曾經我有想過，不如退掉火車票，花三倍費用買機票吧？可是，我又能保證什麼呢？其實，恐怖主義就是想令人陷入恐慌，以致生活受到束縛等。這些事件令我們意識到火車站的安全隱患，我們只要做好準備，多留心眼，剩下的就不由我去控制了，所以擔心也是枉費的。因為這種理性思維，我又重拾出遊的心情，在一個周六的早上，由華德爸載我們到大火車站，在一輪依依不捨的道別後，我和華德兄妹就乘坐德鐵出發到柏林。

大約6小時後，我們終於到達柏林，德國朋友理魏（Oliver）來了接我們，匯合李娜（Lena）、理書（Friedrich），我們一同住在理魏的家。（話說當年他們三人前往香港當交換生，剛好住在華德媽的學生宿舍，我們因而認識。）上年我們到準媽媽李娜的家聚會，今年李娜帶同他的泰國丈夫（Huk）和可愛兒子挪亞（Noah）來到柏林，下年不知道兩個男生會否帶同伴侶出席呢？

充滿不規則圖形

我們這趟旅程的重點就是到處逛公園和遊樂場了！被譽為時尚和設計之都的柏林，實在有太多太多有趣和富挑戰性的設計！比如圖中這個到處充滿不規則圖形又東歪西倒的遊樂場，對比科隆地區的木製為主的遊樂場，柏林這個是以不鏽鋼為主；通往滑梯的一般是樓梯或繩網，但柏林的是用色彩繽紛的木頭堆砌出來，所以當妹妹望住滑梯時不知所措，不斷叫「媽媽幫我」呢。而我在旁提點一下可以從哪裏開始拾級而上，妹妹就能夠爬上去了，後來她在這個滑梯玩了半小時，每次都找不同木頭來爬呢！另一個我非常喜歡的遊樂場就把彈彈牀安裝在地上，彈牀下面是挖空的，地面周圍鋪上防護材料，華德兄妹與其他德國孩子一樣都對彈彈牀樂而忘返呢！

回想十年前自己獨個兒來歐遊，我只去看地標名勝，就當來過，走馬看花的追下一個城市。後來跟華德爸商量去哪旅遊時也是根據「去過沒有」來篩選。現在我跟一班朋友舊地重遊能在這些別出心裁的遊樂場流連，也不失為一趟真摯的親子旅遊。由於篇幅有限，下次才跟大家分享在匈牙利的趣事吧！

作者簡介：年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味

文﹕華德媽

[Happy PaMa 教得樂 第259期]

相關字詞﹕柏林 名人kol 華德媽 華德物語

上 / 下一篇新聞

BBQ回憶 從無叉無爐說起
BBQ回憶 從無叉無爐說起
燒烤貼士：扒類大火低燒 幾十秒翻肉
燒烤貼士：扒類大火低燒 幾十秒翻肉
建築師黃澤源離開舒適區 走進鄰家生活 創建貼地品牌
建築師黃澤源離開舒適區 走進鄰家生活 創建貼地品牌
後記：透過展覽 讓孩子關注文化
後記：透過展覽 讓孩子關注文化
亂買環保餐具 地球更傷
亂買環保餐具 地球更傷
走塑心得：堅持走塑 感染身邊人
走塑心得：堅持走塑 感染身邊人
升中派位：升中「自行」3月底揭盅 校長：選校策略可不變
升中派位：升中「自行」3月底揭盅 校長：選校策略可不變
升中派位：家長心聲
升中派位：家長心聲
本周Focus．採訪手記：成也公關 敗也公關
本周Focus．採訪手記：成也公關 敗也公關
活動推介：健康生活嘉年華 學習兒童護肝資訊
活動推介：健康生活嘉年華 學習兒童護肝資訊
活動推介：支持抗愛滋工作 為兒童籌款出力跑
活動推介：支持抗愛滋工作 為兒童籌款出力跑
活動推介：參觀昂船洲污水處理廠 設計吉祥物了解渠務署
活動推介：參觀昂船洲污水處理廠 設計吉祥物了解渠務署
重要日子提提你！
重要日子提提你！
好去處：跳出課室邊玩邊學 社區遊學 認識環保救地球
好去處：跳出課室邊玩邊學 社區遊學 認識環保救地球
好去處：學生心聲
好去處：學生心聲
知多啲：四大展區 展示環保概念
知多啲：四大展區 展示環保概念
上一課：與狗相處有「禮」 培養孩子同理心
上一課：與狗相處有「禮」 培養孩子同理心
童讀好書：《小小國王》作者專訪 三浦太郎與女兒的繪本世界
童讀好書：《小小國王》作者專訪 三浦太郎與女兒的繪本世界
童繪遊樂場：旅途中發掘繪畫題材
童繪遊樂場：旅途中發掘繪畫題材
一站式玩樂：Party Room辦迷你演唱會 大人細路齊夾band
一站式玩樂：Party Room辦迷你演唱會 大人細路齊夾band
升學攻略：幼稚園及小學篇
升學攻略：幼稚園及小學篇
永明的天空：烈火青春
永明的天空：烈火青春
特教樂與路：兒子，你是最珍貴的禮物！
特教樂與路：兒子，你是最珍貴的禮物！
媽媽維特：感恩的清單
媽媽維特：感恩的清單
民房四寶：寫給女兒的話
民房四寶：寫給女兒的話
自在講媽：千里共嬋娟
自在講媽：千里共嬋娟
童途有「理」：遠離青少年脊椎側彎
童途有「理」：遠離青少年脊椎側彎
家庭有教：3個錦囊適應升小
家庭有教：3個錦囊適應升小
辣媽CEO：折翼的天使
辣媽CEO：折翼的天使
論盡教育：教師呢碗飯唔易啃
論盡教育：教師呢碗飯唔易啃
香港鬥魚 比武招親嘔泡護孩
香港鬥魚 比武招親嘔泡護孩
學多啲：認識大嶼淡水生態 帶領活動
學多啲：認識大嶼淡水生態 帶領活動