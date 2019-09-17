副刊
Happy PaMa 教得樂 第259期

Happy Pa Ma

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特教樂與路：兒子，你是最珍貴的禮物！

【明報文章】馬先生跟太太十多歲就結婚，由於是長子的關係，他肩負着照顧兩代家庭的責任。於是，他決定來香港找工作，希望多掙些錢，改善巴基斯坦家人的生活。馬先生什麼工作都做，日間工作，晚上兼職。過了幾年，第一個孩子——明仔出世，他決定申請太太及明仔來港定居。

一家團聚，本應是幸福無比的事，可是，馬先生慢慢發現明仔比其他同齡的小朋友發展有點不同，不大會走路，開始擔心。太太對明仔非常疼愛，心裏十分焦急。馬先生安慰太太說：「他現在還小，每個孩子成長都不一樣，沒問題的。」

明仔三歲時，終於學會走路了，全家人歡天喜地，太太更做了很多糖果送給親友，分享這份期待已久的喜悅。夫婦倆看着兒子走來走去，特別激動，終於，「我們的兒子沒事了」。

兒子無故跌倒 確診肌萎

可是……可是，好景不常。明仔常常無緣無故會跌倒，於是，學校老師提議他們帶兒子去看醫生，經醫生診斷後，明仔確診患上肌肉萎縮症，他的身體會漸漸退化，十歲左右便須坐輪椅，壽命約二十歲左右。

這是一個什麼咒語？為什麼會發生在明仔身上？誰能說了算？簡直不可理喻的說法。

於是，往後幾年的暑假，夫婦倆決定帶明仔回巴基斯坦求神祈福。他們帶明仔看神醫，喝聖水，可是情况都沒有好轉。日子還是要過，他們只好把剩餘的勇氣和信念放回照顧明仔身上。幾年間，夫婦倆的其他小兒子及女兒都出生了，孩子們都健健康康。馬先生相信神選擇了他們夫婦倆，明仔是神送給他們最特別的禮物。

明仔日漸長大，身體繼續退化。十歲那一年，親友帶明仔從巴基斯坦探親回港，馬先生急忙趕來接機。當他看見明仔坐在輪椅上，從機場閘口被推出來時，他忍不住大喊：「你現在下來，你要自己走路，你走給我看！」、「下來，自己走，你要聽話！」

明仔哭着叫：「我走不動，我走不動！」

然後，太太抱着明仔哭了，馬先生眼眶滿是淚。

馬先生每天如常辛勤工作，晚飯後就抱明仔到浴間洗澡。這時刻是馬先生跟明仔最親密的時光，明仔總喜歡跟馬先生在浴室聊天。他細聽着……聽明仔投訴弟弟拿走他心愛的玩具，聽他說要去海邊游泳，聽他說掛念家鄉的奶奶，聽他說在學校美術比賽得獎；後來，明仔說想用電腦做功課，因為手容易累；他說不想外出，因路人會嘲笑他；他說老師帶他參加繪本比賽。慢慢，明仔又興奮地跟馬先生分享第一次到書店演講，很是緊張，但在場的人拍掌支持他；明仔又告訴他，有人買他的畫作，他想用報酬買禮物給弟弟妹妹；明仔擔憂地告訴馬先生，怕自己身體的狀况那麼差，以後再沒機會回家鄉了……

牢記願望 家人總動員達成

馬先生牢記明仔每一個願望，然後一家總動員為他達成。例如：明仔最喜歡大伙兒到大帽山燒烤，於是，一眾親友二十多人準備物資，過程總是鬧哄哄的，你搬我推，浩浩蕩蕩地出發。馬先生樂見這個過程，看到家人分工合作，最後一起共享成果。

這暑假馬先生計劃回鄉，的確很多親友都勸告他，明仔的身體那樣差，不要帶明仔回鄉，怕生意外。有一晚，明仔對馬先生說：「爸爸，我不怕死。我真的很想回鄉，不去的話，可能再沒機會了。」

馬先生知道這是明仔最難放下的心願，於是，他們一家決定起程。他看到明仔每天都要到河邊看風景，看弟妹在河裏暢泳，嘻嘻哈哈的笑聲讓明仔樂在其中。他們一家走進遼闊的草原，眺望群山，閒坐湖邊，夫婦倆坐在兒女旁邊閒聊，太太摟着明仔，馬先生深信這是世界上最美麗的畫面，是神給他最珍貴的禮物。那夜，明仔對家人說：「我會與你們在美麗的花園裏再見。」然後，明仔睡着了。

作者簡介：擔任特殊學校老師逾廿載，現任教於香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校，盼藉特教生涯的經歷，宣揚「有教無類」的精神。

文﹕譚蘊華（特殊教育老師）

[Happy PaMa 教得樂 第259期]

相關字詞﹕肌肉萎縮症 名人kol 譚蘊華 紅十字特教

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