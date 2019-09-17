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Happy PaMa 教得樂 第259期

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升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報文章】■超細B讀幼園3選 小於5歲8個月不能升官津校

問︰小女2018年1月1日出生，語言和身體協調都發展得不錯。想問有沒有方法早一年以超細B（跟2017年12月出生的小朋友一起）入學，有哪些幼稚園或小學可以申請呢？

答︰先從小學說起，官津小學的申請資格是5歲8個月開始，小於這個年齡便不能參加，所以如果你女兒在小一時小於5歲8個月，便不能申請官津小學，只能向直資或私立小學詢問是否肯收她了。

至於幼稚園超細B是指12月出生的幼兒，1月出生的是大B，你女兒要跟前一年12月出生的幼兒在一起，會比超細B更小。入學年齡是從入學那天（一般是9月1日）計算的，有些出名的幼稚園間中都會取錄一兩個超細B，而以下幾間是歡迎超細B申請的：柴灣的Mori Lisa International Kindergarten，這間學校有小型獨立洋房校舍；將軍澳的聯合基督教音樂幼稚園是新校，有3萬多呎校舍，師生比例1:4；深水埗的雅士圖國際幼稚園是混齡教學，對細B有特別照顧。

■深水埗20分入協和機會較小 可考慮聖紀文宣道開平

問︰小兒升小一屬深水埗區（40校網），連宗教分共有20分，請問自行收生申請中華基督教會協和小學（長沙灣）有沒有機會呢？除了協和，20分報哪間基督教小學較大機會？

答︰參考去年「世襲超收排位法」的排位結果，中華基督教會協和小學（長沙灣）在40校網21間小學中排第2，根據去年數據，若今年排位不變，20分只算有些少機會。報聖公會聖紀文小學、大坑東宣道小學或旅港開平商會學校機會大些。

■葵青仁紀浸聯排名高 20分報讀機會一般

問︰小兒活潑開朗而且主動自學，可是易分心，強項為數學、科學、運動。家住葵青，蒐集資料後認為聖公會仁立紀念小學和香港浸信會聯會小學最為適合他的學習模式，請問仁紀和浸聯哪間合適他？仁紀離家較近，20分可有機會成功入讀嗎？

答︰你兩間心儀小學用「世襲超收排位法」來排位的話，在62校網中，香港浸信會聯會小學排第1，在65校網，聖公會仁立紀念小學排第2。所以申請仁紀，機會只是一般，浸聯也是一樣。論適合，兩間都適合，只是20分未必夠分入到這兩間學校。

作者簡介：喇沙書院前副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

文︰趙榮德

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