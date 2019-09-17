童讀好書：《小小國王》作者專訪 三浦太郎與女兒的繪本世界

三浦太郎的創作極多，由簡單教小朋友「親一親」，到鼓勵小朋友自己坐校巴的《巴士出發囉！》，以至近年推出儼如愛情故事的《小小國王》，題材也是跟着小朋友成長。而隨着《小小國王》受到讀者歡迎，未來還會推出兩本續集，講述王后、王子和公主的故事。

文︰譚凱韻

三浦太郎早前來港主持工作坊，他接受《明報》專訪，分享了多年創作的心路歷程。他透露，繪本創作並不是投身社會後的第一份職業。他當年在大阪藝術大學畢業後，曾做過廣告和雜誌插畫師等工作，不過他覺得作品很快便被遺忘，希望自己的創作可以在大眾心中停留一段比較長的時間。於是在2005年，即女兒將近出生的日子，他便嘗試繪畫第一本幼兒繪本，作品在歐洲大受歡迎，繪本創作之旅從此開始。

他回憶道，女兒小時候，永遠是他繪本的第一個讀者，而他創作的主題，亦隨着女兒的成長而改變，例如《親一親》系列，當中包括了《排好了唷！》及《這是我的！》，都是圍繞1至3歲小寶寶的世界。

靈感源自湊女 題材隨女兒「成長」

《親一親》故事很簡單，就是小金魚、小鴨子、大象和小人兒親嘴或親臉的畫面，結果大受小朋友歡迎。三浦太郎在系列書末的「育兒筆記」中分享道，女兒出生後，曾經很努力想逗小寶寶笑，例如跟3個月大的嬰兒玩「躲貓貓」，但小寶寶只是看着他。最後他發現，摸着女兒軟綿綿的臉頰，忍不住親下去時，小人兒卻發出「咯咯咯」很像笑聲的聲音，令他突然發現，「哦！原來要她笑是這麼簡單啊！」、「什麼和什麼親一親，都是非常幸福的事」。而這個經歷，就是從照顧嬰兒的生活中，產生創作繪本的靈感。

及後女兒開始長大，他開始拖着女兒小手在家附近四周探索，在馬路和車店找到靈感，將巴士畫成小兔、獅子、大象樣子，推出了《巴士出發囉！》，令日本初上學的小讀者愛上搭校巴。

在職爸爸少時間見子女 引發反思

除了照顧女兒成長需要，他亦開始反思父親的角色。「在日本，爸爸都是外出工作，由媽媽負責家中事務，比較多時間跟孩子相處，所以子女跟媽媽總是有無盡的話題，但爸爸則較少時間跟小朋友相處。我開始想，爸爸可以怎樣回味跟小朋友的相處時光呢？」於是創作了《爸爸，來騎馬！》和《猩猩爹地》。

不過，隨着女兒成長，她對寶寶書的興趣開始下降。三浦太郎便開始創作另一類型的故事，「有一天晚上，她如常叫我講故事，讀了3本書後，她仍然不滿足，問我可否即時創作一個故事？我就想到『小小國王』這角色，並開始創作這國王的故事」。

跟女兒講故事 即興創作小小國王

《小小國王》講述有個國家，當中有位小小國王，住在大城堡內，終日被又高又大的士兵保護，每天有吃不完的美食，有大大的白馬、大大的浴缸、大大的睡牀。不過，這一切並沒有令他感到快樂，一切物質只令他感到更孤單和寂寞。

於是他決定娶新娘，娶了個子比他高出很多的公主。兩人結婚後誕下了10個小寶寶，小寶寶們就在寬大的城堡跑來跑去，捉迷藏，一起吃飯騎馬洗澡。「現在，小小國王終於可以安心地睡個好覺了。」

《小小國王》在2010年於日本出版，2012年翻譯成中文，之後三浦太郎又創作了幾本「寶寶繪本」。近年突然興之所至，又畫了兩本續集，一本講述「大大公主」，在日本已經出版，明年會翻譯成中文；至於10個小寶寶的故事，則於下月在日本推出。「我腦中仍在想着這12個角色的故事，例如公主為什麼會是這樣大的呢？10個小公主小王子，長大後又會有什麼工作呢？這些都在想，但未開始畫出來呢。」

■好書推介

◆《親一親》

作者／繪者：三浦太郎

譯者：鄭明進

出版社：小魯文化

◆《爸爸，來騎馬！》

作者／繪者：三浦太郎

譯者：劉康儀

出版社：小魯文化

◆《巴士出發囉！》

作者／繪者：三浦太郎

譯者：劉握瑜

出版社：小魯文化

◆《小小國王》

作者／繪者：三浦太郎

譯者：鄭明進

出版社：小魯文化

[Happy PaMa 教得樂 第259期]