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Happy PaMa 教得樂 第259期

Happy Pa Ma

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本周Focus．採訪手記：成也公關 敗也公關

【明報專訊】公關是記者最常接觸的工作伙伴，一個採訪是否順暢，往往「成也公關、敗也公關」。

工作態度決定成敗

有公關曾笑言是「食物鏈」的最低層，因為除了自己的老闆，他們也要視客戶、傳媒為老闆，盡力迎合各方面的需要，才能確保活動順利進行及完成。的確，我見過有公關妹妹因在活動中安排不周，被記者鬧到飲泣；也見過有人帶着疲累但仍硬撐的身軀工作，細問之下，才知道他在活動前一晚於公司工作至凌晨1時才放工。可想而知，真是少一點毅力和責任心，也未必能在公關這行業中熬過來，所以真心佩服他們。

未知是否因為工作壓力太大，公關這一行流動率很高，常常都有新人加入，我也不時收到新入行的公關朋友致電聯絡。為什麼知道他們是新入行呢？因為他們有着很多共通點：講電話時聲量很小，像不夠信心似的；或者連記者名字都叫錯，甚至沒有道出記者名字，一接通電話就不停的說着自己想說的話。遇到有禮貌的，我會靜心聽他慢慢說，讓他完成「任務」；但若然連禮貌也欠奉者，我會回答「對不起，我現在沒有空」便掛線了。我更收過一封電郵，那個公關小姐竟然以命令式口脗「下令」記者把出街後的報道寄回他們公司，如此「老奉」，莫說採訪後寄報紙，根本我連採訪都不會去。

工作態度往往決定了自己的工作成敗，不止公關，相信任何一個行業也一樣，共勉之。

文：顏燕雯

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