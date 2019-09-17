放棄直資等大抽獎 白白擔心幾個月

Karen兒子剛升讀中一，是升中派位程序舊制的尾班車學生。由於他有很心儀的跨區津貼中學，所以只報考了兩間直資學校。就在今年3月，完成自行分配學位的面試後兩星期，Karen收到兒子獲其中一間直資學校的取錄通知。由於兒子表示他在津中的面試表現不算太理想，也令Karen掙扎了一段時間。「我們一直希望能入讀首志願的津中，但如果接受了直資的學位，便不能再博入讀心儀津中的機會。和兒子商量後，他還是比較喜歡那間津中多於已取錄的直資，我也參考過兒子所讀小學以往的派位成績，認為以兒子校內的名次應有機會派到這間中學，所以便決心放棄直資學位，一心一意等放榜。」

由3月放棄直資學位到7月津中放榜前，Karen指心情很緊張，臨放榜前更花了不少時間為兒子做叩門準備，幸好最後兒子被派往心儀津中，她才放下心頭大石。「如果我們這一屆採用新制度，對我來說是輕鬆得多，因為我們3月時便有直資取錄，如果同期可以知道心儀津中沒有取錄的話，我一定會接受這個直資學位，不會等到7月放榜，毋須幾個月都在提心吊膽。」

◆個案二︰今年小六家長

「自行」不會博到盡 務求獲取錄

譚太兒子是今屆小六學生，亦即第一屆採用新通知安排的學生，恰巧譚太亦是小學教師，不論在家長還是教師角度，她都贊成改用這個新安排。

作為教師，譚太指3月底公布自行收生結果後，由於少了一部分學生參與第二階段的統一派位，教師處理的工夫也相對減少；作為家長，自行階段亦毋須再「博到盡」。

「如果兒子仍在舊制，在自行階段，選校就會進取些，因為不會知道面試成績，亦無論如何都要參加大抽獎，所以會選他所屬banding中最好、最心儀的中學。不過現在既然可先知道自行是否取錄才決定有否需要參加大抽獎，那麼我便會在自行階段選一間最好的，以及一間較穩陣的學校，因為如果在自行階段已有學校取錄，便不用再為大抽獎苦惱幾個月了。」

[Happy PaMa 教得樂 第259期]