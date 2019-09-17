後記：透過展覽 讓孩子關注文化

2017年，他的工作室參與康文署主辦的「城市藝裳計劃：樂坐其中」公共空間設計，「當康文署給我揀地點時，其中一處是海灘，我立即選了，我們在清水灣第二泳灘做了一些半雕塑半休閒的椅子，叫網濤——與沙同樂，我見到有人可以休閒地坐，又有小朋友成個坐上去攤在網上，很開心」。

Edmond最近則與文字設計師陳濬人合作在chi K11藝術空間展出裝置藝術，「不知現在的小朋友有否寫書法。我小時候很喜歡，我和Adonian（陳濬人）想了很久，決定以『永』字設計，糅合『香港北魏體』和建築學，做兩組『永』字，一個小的可放在桌上，一個中型尺寸。」記者立即想到，如果能做一個很大的永字裝置，放在海邊，不是很有趣嗎？秋風爽，人們可在「筆畫」中或坐或睡？

Edmond說他們也有構思做一個大的「永」字，但展出只能做中型和小型尺寸。小的放桌上，筆畫不同位置成為文具收納空間，中型的就更有趣，記者打橫看，像一座城堡，但原來要從另一角度看：「我們在裝置頂部裝了一塊半球體的鏡，你往上望，就從鏡中看到『永』字。」作品在「K11 KULTURE INCUBATION」多元文化展的「觀於遠近- 文字設計師 Adonian×建築系設計師 Edmond」展覽展出至10月27日。看了這個「永」字後，大家不妨游走香港街頭，尋找圓渾有力的「香港北魏體」。