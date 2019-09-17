建築師黃澤源離開舒適區 走進鄰家生活 創建貼地品牌

Edmond在自己的作品中，找到存在價值，他說雖然作品細眉細眼，也在創作和迎合市場中掙扎，但「自作主張」的作品，其實也可以同時生活化。世界需要經典的大師設計，也需要像Edmond一樣貼近生活、帶同理心的設計。

Edmond接受訪問，一坐下，就給人精靈輕鬆的感覺，人也如同其作品，一樣的主動活潑，帶同理心，說話無深字，少用建築及設計專業字眼，再加上他架着約10克重兼無釘無鉸的3D打印眼鏡，臉上沒半點平時設計師和藝術家的憂愁味——有趣的更是，他像那些身兼多職的東華三院總理般，一口氣派給記者3張卡片。

是否因為產品設計生活化，有這麼多「瓣數」？他卻謙虛地回答：「不是！是因為自己不足。每個設計項目都要找不同專長的人合作。這就是人脈啊！」這個年輕註冊建築師想說的是，他雖然年輕創業，但建立人脈和擁有經驗是很重要的。他創業時才27、28歲，一切不是一下子變出來，需要像儲蓄一樣慢慢累積：「年輕人創業，一方面要累積工作經驗，因為無專長，就無競爭優勢；另一方面也要積累人脈，好像我做眼鏡，要找視光師合作；我做人和動物一起生活的家具，要和養貓的人合作；我做健身家居長椅『X Bench』也要向健身的人了解；做裝置藝術，也要找供應商呀！慢慢累積起來，就會變得得心應手。」

「好像這個暑假，我獲邀參與小學生的創意夏令營，又例如最近在K11參與『K11 KULTURE INCUBATION』多元文化展的『觀於遠近』，都要別人認識你，才會找到你。」別人看他是一下跳出comfort zone闖蕩世界，他卻說自己比起一些內地青年創業者更穩打穩紮：「我在建築公司也做了近4年，加上summer job和讀建築碩士之前的工作，其實是做了很多年工，這都幫助我累積經驗和人脈。」

最近他到上海和北京開會，發現當地的年輕創業者，勇於開拓市場，「他們找到中間人配對資金，很快就有一二千萬元資本發展，下一步便過億，公司很快就真是100人80人工作那種，而我還是不超過10個。在香港，我們確是創造了很多品牌，但大部分都沒有『做大』」。

設計最大價值：生活化 富同理心

約4年前，他還在建築師樓工作，星期日有空常去一個地方，動手做設計和裝修，那便是他現在的黃澤源工作室的起點，那時他打算辭去父母讚賞的建築師工作。「他們當時並不支持我創業的想法，不明白你為何辭去安穩、有晉升機會、年年加薪的工作，自己去開間這麼細的公司，『仔呀！人哋大公司這麼多資本，你怎和人競爭，還有呀，你的設計兩下就給人抄了』。」但他最終聽隨自己的心，2015年離開comfort zone。

「我父母若是生意人，對我創業的看法或會好一點，但他們是打工仔、怕冒險。他們就是典型偷渡來港的那一代，1980年代，我們真的是先住在山坡木屋，在石硤尾，後來轉臨屋（臨時房屋區），我是1985年出生的，有一妹妹和小弟，弟弟和我相差8歲，我記得他大約一兩歲，我們就上公屋。我明白父母說的是真實世界，他們沒有說錯！」他找到工廈做工作室，解決租金貴的問題，見客就自己跑去灣仔、尖沙嘴。

Edmond常問自己，世界為何又多一個設計師黃澤源？人家的東西都夠靚了，你為何要存在？他好像電影劇本中青年創業傳奇般，2014年先以Kickstarter籌集資金，和視光師合作開創ITUM 3D打印眼鏡，根據鏡框、鼻托寬度以及鏡臂長度等個人資料做出來，無關節無螺絲的超輕眼鏡令人眼前一亮；接着是另一更矚目的健身長椅，這椅在2017年米蘭家俬展奪得新銳設計獎二等獎，他說：「我也是因為這次參與米蘭家俬展，決定去做一些從生活出發的家具。」2017年他和拍檔合作，創立「不一而作（But Yet）」，為寵物與主人結伴使用的生活家具。

但說回頭，一個建築師的工作室，第一個作品為什麼是眼鏡？「設計都是從我自己的想法開始。這麼多年我真的找不到一副合適的眼鏡，我臉闊，為什麼一定要我戴大小設計已定好的鏡框？又好像健身長椅，我真的感到現代生活應該關注健康。我認為設計的最大價值，是生活化、同理心。」

這個暑假，當香港人都很躁動、天天拿着手機不停追看着沮喪的信息時，Edmond卻忙着當小學生暑期創意夏令營的導師，「剛忙完暑期小學生活動，就是結合藝術、建築和STEM，從不同方面讓小朋友獲取知識和idea，概念就像現在北歐出現的小朋友教育，不再是天天教你不同學科，而是從活動中，給予孩子相關的知識和創作，這就是生活化」。

開拓市場 vs. 集中做作品 成創業矛盾

生活化是好，但設計師品牌會否重走故路，就是貴得unaffordable？「我做的是affordable ，像我戴的這副眼鏡，1499元。但的確我們無法做到低價格，做一張椅子，我們量少，價錢永遠都落不到去，根本生意計唔掂數，除非你把規模做得很大，這正是我創業的矛盾，究竟努力去搞市場開拓，還是努力集中做好一件作品……」Edmond設計的眼鏡不再是一個碼，椅子可健身，家具可人貓共用，未來的生活化設計，能否打破都市人冷漠的鄰里關係，能否打破大家每天在住所和學校或公司來回的點對點生活模式？

「我還記得，小時候住的臨屋是兩排屋，有一行很闊的通道，中間還有小廣場，細路仔就在這些巷和廣場一起玩，我細個放學，總要停下這處買零食，那處去看看，再湊細佬一齊返屋企，阿媽絕對要搵仔食飯，因為同學『烏蠅（花名）』才有PlayStation玩，有些玩具我沒有便會去他們家玩，還會自己製作玩具！今天想來，這種生活空間無拘無束，或許這樣也啟發了我的探索勇氣和創意。」他笑說後生創業有一大優點，就是如歌手黎明說的：「計不到的，就用猜的，猜一猜最壞有多壞，如果最壞也不是太壞的話，GO。」最壞就是重返職場，那是一個救生圈。

現在的香港年輕人都說香港很灰，Edmond卻藉着創業為大家帶來快樂。「我想，世界上有一些東西你是即時改變不到，若你有能力就在自己崗位上做一些小改變，這是為什麼我們（黄澤源工作室團隊）會去教小朋友，為何我們會做不同的活動；很多東西好像政治和制度，你未必有能力做到很大的決策，做到很大的改變，但在不同領域你都能做到一些事情。」

當許多人想移民，Edmond卻說：「每個地方都有美和不美的事！我很幸運，在日本和紐約住過工作過，人人說日本好，但在日本公司工作，有很多階級觀念，很大壓力，差過香港很多；又好像紐約，是夠多元文化了，但也要小心去錯區治安不好，他們的地鐵月台和走廊真的有老鼠，而且有露宿者在車上睡覺。」

■給香港的話

「設計的道路，其實也是生命的探索。不應自我局限，勇於開創而進退有度，便能找到自己的小天地。」

■Profile

黃澤源（Edmond）

建築師、Edmond Wong Studio工作室創立人，創辦多個本地小品牌，包括3D打印眼鏡ITUM、「不一而作」及X Bench。畢業於中文大學建築系碩士，約4年前辭掉建築師工作，在工廠大廈500平方呎工作室開展自己的事業，2017年設計的X Bench獲米蘭家俬展Salone Satellite Award二等獎。認為家具應與生活結合，不是一味講求風格，推出的設計均以改善生活為目標。

文：朱一心

編輯：廖偉龍

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