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香港鬥魚 比武招親嘔泡護孩

【明報專訊】鬥魚，單看名字已知非善男信女，唯一以「香港」命名的淡水魚「香港鬥魚」亦不例外。「小毒毒」平日深居簡出，為守護家園，經常擺出一副「戰鬥格」；連「相親」也要先跟對方大戰十八回合，打到情投意合才拉埋天窗，相反即各走各路。不過，勇武派亦有柔情一面，特別是雄性鬥魚榮升父親後，為保下一代健康成長，不但努力築巢，也甘願做牛做馬，是不折不扣的絕世好爸。

全球有9種鬥魚，2002年被命名的香港鬥魚（Macropodus hongkongensis）是香港特有物種，亦是唯一以「香港」命名的淡水魚。香港魚類學會會長莊棣華表示，香港鬥魚屬攀鱸目（Anabantiformes）的絲足鱸科，冀大家由「攀」字認識鬥魚，「拉丁語anabas-意指『向上』，因攀鱸目的代表種Anabas testudineus由水邊攀爬上陸地而得名」。

定時上水吸氣 「戰鬥格」獨居魚

經多年演變，鬥魚雖不能在地面攀爬，但仍能熬過低氧環境如濕地、沼澤，甚至接近乾涸的河牀，鬥志過人。莊棣華解釋，一般魚類只能透過鰓部呼吸水中氧氣，鬥魚卻是在淡水中或水面上皆能呼吸，既擁有鰓部，亦擁有迷宮形輔助呼吸器官（labyrinth organ），能直接呼吸水面以上的空氣，由於該器官位於鰓部上方，故亦稱為鰓上器。「牠們定時便會上水吸一吸氣，再返回水中。如果只能呼吸水中氧氣，反而會死亡，因為上水呼吸是牠們的習性」，莊棣華說。

香港鬥魚身體兩側扁平，背鰭和臀鰭修長，偏好水流緩慢、涼快和水生植物豐富的生境，多棲息於河流較低溫的中上游、濕地、沼澤等地。牠們對棲息地十分揀擇，一旦找到合適領域，便少有改變，例如水流較慢的河邊、多水生植物的遮蔽處。鬥魚具領域意識，每尾都需佔據一定的「私魚空間」，莫說其他魚種入侵自家領域，即使是同種，不論性別，都會擺出「戰鬥格」，張開全身魚鰭嚇唬，甚至攻擊對方，讓入侵者知難而退。基於牠們對空間的執著，水中植物往往充當屏障，將鬥魚隔開，因此鬥魚之間基本上不相往來。唯一例外，是每年4、5月，天氣開始和暖的繁殖季節。

打出愛火花 合意才交配

別以為到了求偶階段，鬥魚便會降低領域意識。對於挑選另一半，必須通過互相認可的配對過程，對方才能登堂入室。怎配對呢？原來不打不相識。莊棣華表示，每到交配季節，雄性香港鬥魚身上的顏色便會加深，花紋突出，以吸引異性；雌魚的卵子亦會成熟，腹部鼓脹。求偶過程分數階段，「雄魚堅守地盤，等待游過的雌魚；雌魚選擇雄魚，若不合意會游開，若感興趣，雙方先打鬥，角力一番，打鬥後若仍合意，雄魚才會讓對方進入領域，交配產卵」。

鐵漢屈身推腹 助妻產子

鬥魚產卵方式非常特別，是目前唯一會吐泡營巢的魚種。吐泡營巢，即是雄魚在水面吸氣，把氣體含在口腔中攪拌，打碎成細泡，「就像我們早上漱口，漱口後吐出的水呈泡沫狀一樣」。這些細泡與一般漂浮在水面的氣泡不同，它們表面被鬥魚分泌的黏液包裹，猶如天然屏障保護氣泡，間接保護着氣泡內的受精卵。

一般魚類大多只會在河牀、植物上產卵，讓受精卵隨水漂流，自生自滅，下一代存活率因而較低。鬥魚卻相反，對下一代照顧有加，持家的擔子亦落在雄魚身上。雄魚對外防衛心重，對下一代卻愛護有加。牠們會挑選水生植物豐富的水面，讓植物葉面發揮支撐及保護作用，預先製造氣泡巢，為繁殖下一代預備。雌魚產卵後，雙方會吸吮並含着受精卵，逐顆逐顆把它們推進氣泡中。產卵後的守巢工作，大多由雄魚負責，例如驅趕入侵者。氣泡中的受精卵，亦有可能受外力干擾，跌回河牀，魚爸爸便會重新把它們送回氣泡巢，以免有滄海遺珠。幼魚破卵而出，發育成熟後便會離開領域，在外自闖出新天地，雄魚的守巢任務亦告結束。莊棣華補充，雄魚亦會幫助另一半產卵，「有時雌魚腹部太脹，沒力氣排卵，雄魚會摺疊身軀，輕碰雌魚魚腹，幫助排卵，這過程會進行數次，直至排出大部分卵子」。

香港鬥魚只在保衛家園時才展現勇悍一面，相比活躍的魚種，平日都較為靜態。香港大學生物科學學院博士候選人曾憲發，常到本港河流實地考察，他分享經驗，「考察時我會爬澗浮潛，其他河魚都會很好奇，活躍地在我身邊游來游去，但香港鬥魚則常躲藏在植物中，只會定睛看着你」。

香港鬥魚屬於受保育關注的物種，數量稀少。早在1996年被生態學家發現，可是一度被誤認為黑歧尾鬥魚，直至2002年才確認為本地新品種。根據漁農自然護理署資料，香港鬥魚主要分佈在受保護地區，新界北區、大埔和西貢均有紀錄。署方曾為香港鬥魚遷地保育，在大埔滘自然護理區的池塘養殖香港鬥魚，惟試驗結果顯示牠們未能於該池塘成功繁殖。曾憲發補充，根據最近的學術文獻，汕尾、廣東地區皆有香港鬥魚的紀錄，而他考察時，在本港西邊的大嶼山亦有發現。

文：歐慧兒

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

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