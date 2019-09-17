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亂買環保餐具 地球更傷

【明報專訊】飲管、膠杯、塑膠餐具，用完就丟，乾手淨腳？其實它們被人們用完後，就會被長埋堆填區百年不化，或流落海洋分裂成微塑膠，影響海洋生態。雖然你決定「走塑」，自備環保餐具，但市面上環保餐具類型眾多，如何挑選能符合自己的生活所需，又能減少對地球污染的餐具呢？

記者的一個友人，早前使用購買雜誌時贈送的矽膠摺疊杯來盛載外賣咖啡，省下不少即棄紙杯也省了錢。不過，因為她經常「懶洗杯」，有時直到放工甚至第二天才清洗杯子。不到一個月，杯子因殘留難聞氣味被打入「冷宮」，加上隔熱套破裂，杯子變成垃圾。

選擇環保餐具時，不單要了解自己的生活習慣，更要選擇品質良好的，否則只會造成浪費，要地球消化多一件垃圾。

買前「做功課」 按需要選擇

坊間的環保餐具主要分為兩大類，一類是可重複使用，另一類是物料環保，例如用紙做的即棄飲管，以小麥製造的一次性餐具等。

很多人使用環保餐具，目的是代替即棄餐具，所以着重可重複使用、物料安全，可摺疊或縮小，方便攜帶，環保餐具的設計亦循這些方向推陳出新。

環保餐具大致可包括湯匙、筷子、飲管、杯、餐盒等等，常見物料有不鏽鋼、玻璃、矽膠、聚丙烯塑膠（PP），每種物料各有優點和缺點，大家應按個人需要及接受程度來選擇。

使用環保餐具的最終目的是希望減少浪費，那麼它們的壽命究竟有多久？「視乎用家的使用習慣和保養情况，是否合用亦決定了餐具的壽命。」綠色生活百貨Organic We售賣環保餐具多年，負責人Rainbow表示，「買了環保餐具但不使用，常見有兩種情况，有些人沒考慮清楚自己的需要，例如選擇了容量過小的餐盒，購買後才發現不合用；有些因為不了解產品的特性，比如不知道原來不鏽鋼飲管會傳熱，用來喝熱飲會燙嘴。」

另一環保人Kaki亦提醒，「購買和使用環保餐具前需要做功課，了解產品特性和正確使用方法，否則會縮短其壽命，或因不合用而擱在一旁，例如竹餐具，處理不當容易發霉」。Kaki開設grannie kiddie出售懷舊手作首飾及古著，對抗速食時裝，近年亦售賣可循環使用的環保餐具，所有貨品均經過她精心挑選。

其實，如果家中有合適的器皿或餐具，可隨身攜帶或放在公司使用，就毋須額外購買環保餐具。Rainbow認為，「善用自己擁有的東西，考慮清楚後，認為有需要才購買，珍惜身邊用品就最環保」。

選擇環保餐具貼士：

1. 食物盒：矽膠輕巧 易吸油吸味

矽膠摺疊盒優點是輕巧、可縮小及方便攜帶。但矽膠較易吸色及吸味，喜歡吃咖喱這類濃味食物就要注意，而且相比玻璃，矽膠較吸油，清洗時要多點耐性。矽膠摺疊盒裝入食物後，蓋上蓋子時不能用力壓下，否則食物會溢出，外賣時，最好由自己蓋上蓋子。

如果裝三文治、水果或湯品，可考慮用矽膠密封袋，方便放入雪櫃冷藏、微波爐或熱水加熱。

2. 飲管：新式膠製可拆開清洗

每天喝一杯外賣凍飲，一年已製造了360支飲管垃圾。可重複使用的環保飲管解決了浪費問題，但缺點是不便清洗，引起衛生疑慮，因此市面上有不同物料及設計的環保飲管選擇。不鏽鋼飲管硬淨耐用，但難以看到內部污漬，需使用飲管刷定期徹底清潔。若不鏽鋼質量欠佳，更有可能生鏽，Rainbow表示：「有些不鏽鋼飲管售價便宜，以套裝形式出售，例如一套6支，只售數十元，但產地、不鏽鋼級別、品牌等資料欠奉，雖然價錢便宜，但質量沒有保證。不鏽鋼飲管宜選用304級不鏽鋼，甚至更高級別的316級，防鏽和耐酸度更高。選有品牌的不鏽鋼飲管，質量較有保證。」

至於玻璃飲管，能夠看到內部是否清潔，但缺點是容易摔破。近年推出的膠飲管，可拆開清洗，而且有不同闊度選擇，闊口飲管可用來喝珍珠奶茶。

3. 環保杯：選擇視乎飲料和喜好

矽膠製造的環保杯，輕巧便攜，不過用來盛載茶或咖啡，容易殘留味道和污漬。Kaki表示，「如果喜歡喝咖啡，但又怕環保杯吸味，可選PP膠製造的杯」。

若重視容易清潔多於重量，玻璃瓶是不錯選擇，除了不會殘留味道和污漬，物料耐用，裝熱飲或不同酸鹼度的飲料也不會釋出有害物質。

如果喜歡喝台式飲料，就要留意環保杯容量，近年台灣新出的環保杯，容量達800毫升，容得下整杯台式飲品。

文：李佩雯

編輯：林曉慧

電郵：feature@mingpao.com

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