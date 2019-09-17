燒烤貼士：扒類大火低燒 幾十秒翻肉

「八成客人不懂燒嘢食」

「魷魚唔用大火，慘過食橡筋」、「牛仔扒唔用大火，慘過食牛肉乾」，這兩句是麥師傅30多年來掛在口邊的金句。對他而言，若炒餸要夠鑊氣，「燒嘢食」就是要夠火候。他年少時於大尾篤遊艇會的飯堂工作，看到很多學生和教練來燒烤，他試吃後覺得十分難吃，因而產生開燒烤場的念頭，期望讓大眾知道何謂美味的港式燒烤。

說到他的扒類特別出名，麥師傅坦言沒什麼秘訣，用的醃料都是常見的蒜蓉、黑椒、香茅等，只要醃得入味、把握燒烤火候和時間就夠。他笑道：「八成客人都不懂得燒嘢食，只顧着聊天，又忘記要睇火和『反肉』。」麥師傅說剛起爐時火較弱，可先燒烤非生肉的丸類和腸仔，食物不用太貼炭火，麥師傅稱為「高燒」。待火燒得愈來愈大（有秋風加持更佳），就是燒豬牛羊雞扒的最佳時機。「燒扒一定要大火，而且要低燒、近火，幾十秒翻一翻，見到『油火』就要避開。豬扒燒4分鐘，牛扒3分鐘就好。」所謂的「油火」是指突然冒出的火燄，要及時避開，以免燒焦。如果很多人一起同時燒肉類，就要注意「搶火」問題。麥師傅解釋：「扒一定要放在最大火的位置，通常是中間。雞翼只需要中火，放在旁邊就可以了。」

■Info

大尾篤麥師傅

地址：大埔汀角路地段17

查詢：9883 0185