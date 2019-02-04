BBQ回憶 從無叉無爐說起

昔日石頭砌爐撿柴生火

上世紀中後期，香港經濟起飛，市民開始有空及餘錢投入娛樂活動放鬆一下，當時到外地旅行風氣未盛，留在香港遊山玩水才是主流的假日節目。在郊野公園未正式出現前，很多市民已自行到郊外遊樂，當時他們也會就地生火燒烤，中國香港旅行遠足聯會主席周國強就是其中一份子。1960年代，周國強只是十來歲，已開始跟家人去燒烤：「以前交通不便，燒烤只是去近家的地方。那時住港島東，會去柏架山燒烤。」他指出上世紀60、70年代，燒烤仍是很奢侈的事，並非人人「有叉用」：「燒烤叉不易找的，有時自己用鐵線扭，或是特意出油麻地上海街買。有時就向朋友借，10多人去燒，都是得2、3支叉。」而且香港到1970年代前期，都未正式成立郊野公園，更遑論公共燒烤爐，他在山頭隨手拾起石頭便砌爐，再用柴枝生火。他笑說：「我們會帶火水去，當炭精用，所以燒烤時好大火水味。」

從煨番薯到燒羊架和牛

他說燒烤食物以方便為主，因此早期都是煨番薯、燒午餐肉，後來會自家用豉油、蒜蓉醃製簡單肉類。他的家人更會煲糖水，「例牌」愛煲番薯及腐竹雞蛋糖水，帶到燒烤地點作飯後甜品，清清熱氣。

專門研究香港飲食文化的嶺南大學中文系講師蕭欣浩說，他的媽媽1973、74年正在屏山的英昌紗廠（現為英昌工業大廈）工作，那時大約半個月一次就會與工友一起到青山灣燒烤。他引述媽媽說：「青山灣是燒烤熱門地點，又可以游水，大概半個月就去一次。」那時她們會到文具店買燒烤叉，到凍肉店買豬扒、雞翼和腸仔，到了青山灣就用石頭堆起爐，再置上燒烤網及炭，大家便可一起玩足半天，這也難怪BBQ成了後來工廠和不少企業常見的職工聯誼活動。

1960、70年代的燒烤食物種類簡單，經營燒烤場「大尾篤麥師傅」超過30年的麥師傅說：「不外乎豬扒、牛扒、雞翼和腸仔，多年來一直都是賣這些，若要說比較後期才賣的食物，就是羊架、鱔柳、牛仔骨。」無可否認，扒類及雞翼一直是港式BBQ的中堅，還有芝士腸、番薯、牛油金菇、棉花糖加方包，可說是不同年代香港人的集體回憶。不過，現時香港人比以前更懂享受，燒烤食物的種類變得愈來愈高級。除了麥師傅提到的羊架和白鱔，和牛、挪威三文魚扒、波士頓龍蝦、越南虎蝦、北海道蟹腳、廣島蠔等都是大家BBQ的熱門選擇。

市民BBQ歎美食的同時，所產生的油煙及垃圾無可避免地對自然環境造成破壞。為了在市民娛樂及保護環境中取得平衡，香港郊野公園燒烤場應運而生。「以前有些人會堆石頭燒烤，燒烤後無人清潔，因此有必要管理。」漁農自然護理署前助理署長、1970年代時任郊野公園規劃主任的王福義說。荃灣城門是昔日的郊遊熱點，所以早於1971年就成為郊野公園及燒烤場的試驗場地，直至1976年制定《郊野公園條例》後，各區郊野公園就開始逐步劃定指定燒烤場地，市民必須在指定燒烤爐生火，否則，隨意生火燒烤，即屬犯法。

設立燒烤場 減環境污染

由於市民燒烤時要攜帶很多「架生」，因此燒烤場多設於馬路旁，便利市民出入。王福義強調康樂設施只是郊野公園的點綴，因此設施都只為滿足市民基本需要就足夠，盡可能不影響自然環境。他說：「燒烤爐和櫈，還有木桌用來放食物，空間較大的公園就有洗手間或涼亭，都是視地點而定。」為了進一步減低燒烤對環境的污染，漁護署曾於2004年與中華電力合作，在大帽山、清水灣及馬鞍山郊野公園提供電燒烤爐一段時間，可是由於郊外電力不穩及電燒烤爐的清潔問題，遂於2007年取消。

文：黃嘉希

統籌：陳詠詩

編輯：林曉慧

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