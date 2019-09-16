午間睡一睡，好過做元帥？瑞士洛桑大學醫院的研究發現，每周午睡1至2次，可以將中風和心臟病風險降低48%。研究員在2009至2012年間，隨機招募3462名35至75歲瑞士人，並了解他們睡眠、午睡和運動習慣；同時長期追蹤他們的體重、血壓、血脂水平等數據，平均追蹤5.3年，以尋找午睡習慣與心血管疾病，如中風、心臟病等之間的關係。結果顯示，3462名參加者中有155人患上中風和心臟病發，當中：

‧2014名無午睡習慣的人中，93人患病（4.6%）

‧667名每周午睡1至2次的人中，12人患病（1.8%）

‧411名每周午睡3至5次的人中，22人患病（5.4%）

‧370名每周午睡6至7次的人中，28人患病（7.6%）

研究員分析數據和其他因素，如年齡、吸煙習慣等；計算出每星期午睡1至2次，可以將中風和心臟病風險降低48%；而其他午睡頻率、時間長短等則與心血管病沒有關聯。

資料來源：英國國民保健署

■蘋果參與研究女性健康

美國國立衛生研究院、哈佛大學公共衛生學院和蘋果公司合作，展開一個有關女性健康的長期研究，包括不育、多囊卵巢綜合症、更年期和骨質疏鬆等疾病，並將於年底在App Store推出相關的免費應用程式，用以蒐集數據。

參與研究的美國國家環境健康科學研究所（NIEHS）科學家Allen Wilcox指出，這項研究把學術機構、醫療機構和科技公司連繫起來，一起參與醫學研究，由NIEHS分析蘋果公司蒐集到的數據。相關應用程式可以觸及不同年齡與背景的女性，蒐集到大量的資料和數據，對科學研究提供重要貢獻，且有助解決目前一些問題，研究不單令育齡婦女受益，對所有年齡的女性都很重要。

資料來源：美國國立衛生研究院

■照顧長者好幫手

照顧者年終無休，無酬無假。作為照顧者，有無曾經覺得身心疲累？好想唞一唞，想飲茶、剪髮、去銀行……但留下長者在家會否放心不下？

基督教家庭服務中心護老者服務提供暫託小組，同時又可讓長者嘗試社交生活。如果長者不能前往中心，亦可安排受培訓職員上門看顧。另外，照顧者日常為了扶抱長者、推輪椅，手腕容易勞損、受傷；中心亦設有購物支援，協助照顧者購買糧食、日常用品或護理用品。

查詢：2727 1234