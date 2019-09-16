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2019年9月16日星期一
健康
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知多啲：按家人年齡變化 審視家居安全
兒言自得：授人以魚不如授人以漁
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情緒診所：意見分歧 不割席有法
畏光 頸硬 手腳抽筋 小心腦膜炎 一日攞命
腦膜炎三大病原體
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腦膜炎三大病原體
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【明報專訊】■細菌
●由肺癆菌、豬型鏈球菌、腦膜炎雙球菌等細菌引致
●住院病人死亡率高達1/4
■病毒
●可由感冒傷風、帶狀疱疹引起
■真菌
●案例較少，多為正接受化療或有免疫系統疾病的人，如愛滋病患者
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