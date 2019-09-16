畏光 頸硬 手腳抽筋 小心腦膜炎 一日攞命

不少人傷風感冒時，都會頭痛發燒，是否腦膜炎徵兆？如果同時出現手腳抽筋、神志不清及畏光等徵狀，就要小心腦膜炎中招！

細菌致病最嚴重 死亡率達1/4

病毒、真菌及細菌都可引致腦膜炎。腦神經科專科醫生、中大內科及藥物治療系榮休教授黃家星指出，病毒性腦膜炎較少見，主要例子多由傷風感冒、帶狀疱疹引起，經血液傳染至腦膜致病；真菌性腦膜炎同樣案例較少，神經外科專科醫生熊偉民指出，患者多為正接受化療或出現免疫系統疾病的人士，如愛滋病患者。

至於細菌性腦膜炎則是最常見，影響亦最為嚴重。黃家星引述中大醫學院於2005年發表的研究，翻查1992至2001年共10年間，於威爾斯親王醫院求診的細菌性腦膜炎病人，發現死亡率甚高，四分之一入院患者不治；而在65名15至86歲的患者中，四成半患者的腦膜炎由俗稱肺癆菌的結核分枝桿菌（Mycobacterium tuberculosis）引致。

熊偉民指出，腦膜炎病人發病初期，會出現高燒、頭痛等徵狀，由於腦膜覆蓋脊椎及有不少神經線，病人亦會感到頸部僵硬、嘔吐及手腳抽筋等。除了以上徵狀，黃家星表示，腦膜炎患者也會畏光，因視覺神經處於腦膜，腦膜炎連帶視覺神經線一同發炎，「就像過敏情况，視覺神經線稍稍接收信息，便會感到疼痛，令患者畏光」。他表示，感冒患者每每打噴嚏時，旋即感到頭痛，但大多能靠自我免疫系統來擊退病毒，毋須過分恐慌。

研究：豬型鏈球菌上腦 逾半致聾

為何腦膜炎可致命？黃家星解釋，腦膜有不少血管及神經，腦膜炎有可能引致腦血管發炎，出現血管收縮、腦缺血等問題，令患者因腦幹死亡而去世。除了死亡，腦膜炎亦可導致患者終身殘廢。他表示，有研究指超過一半因豬型鏈球菌引致的腦膜炎患者，因細菌入侵聽覺神經而耳聾。

腦膜炎不但致命，患者病情亦會急速惡化。黃說，去年一名有長期病患的長者出現發燒、疲倦和咳嗽帶痰等腦膜炎病徵，同日入院，翌日便撒手人寰；其血液樣本經化驗後，證實為侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。

無治療黃金期 「3小時都嫌多」

腦膜炎影響嚴重，熊偉民指出由於腦膜炎傷及腦部，影響兒童患者的發育及智力發展，損害認知能力，因此一旦懷疑患上腦膜炎，務必盡快求醫。他直指，「腦膜炎沒有治療黃金期，愈快求醫愈好，因為若破壞腦部，後果難以預計，必須盡快由醫生處方適當藥物。如遇上腦膜炎，等3個小時都嫌多」。

一旦家中子女或長者發高燒，應如何辨出腦膜炎？熊偉民指出，如果高燒久久不退，兼有頭痛、頸部繃緊僵硬、手腳抽搐徵狀，就有可能患上腦膜炎，「如果單單發燒或頭痛，不用怕，但痛到抽筋及頸梗，便要小心；特別是長期病患者、身體疲弱的長者或小童」。黃家星補充指，如果出現神志不清或食慾不振，亦可能屬腦膜炎，病人及家屬應多加留意。

文：鄧安琪

統籌：鄭寶華

編輯：梁小玲

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