好Zone動：360按摩器 自己筋膜自己鬆

都市人面對的壓力從多方引致，少做伸展或少活動，只是其中一個因素；壓力也有可能來自心理或精神上。有研究顯示，生心理問題互相關連，心理上的緊張或壓力，會令肌肉變得繃緊；而生理上，如果活動或運動較少時，同樣影響到心理狀况，甚至影響情緒。

大腿外側繃緊 按壓更勝伸展

所以懂得放鬆十分重要，按摩是其中一個放鬆方法，特別是針對久坐人士或運動員。但由於時間或經濟考慮，很難經常出外按摩；因此，各種自我按摩的方法亦應運而生。

膝關節痛或喜歡運動的朋友，很多時都會覺得大腿外側，即是髂脛束（ITB）的筋膜組織繃緊，這個筋膜組織其中一個作用是支撐膝關節，所以會比較厚。髂脛束是較常見繃緊位置，長期繃緊除了會感到大腿肌肉緊張外，亦有可能出現外膝痛，甚或引致膝蓋（髕骨）錯位。

要放鬆髂脛束，伸展運動未必有特別明顯的效果，反而推拿或按壓更有效。坊間有一些自我按壓工具，如360自我按摩器，有很多不同的鋼珠，剛好排列成手掌的形狀。當手掌套入按摩器之後，就可以因應不同部位的形狀改變，達至全方位放鬆髂脛束的效果。由於是自我按摩，當找到壓痛點位置時，可稍為加強力度，效果較為理想。

文：周錦浩（註冊物理治療師）