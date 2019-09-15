【明報專訊】美國作家博物館的創辦人是一個愛爾蘭出生的企業家，一百名被展出的美國作家之中也有不少是愛爾蘭後裔。甚至有參觀完博物館的評論者尖刻地說，是不是愛爾蘭後裔的作家有更大機會入選美國作家博物館這個經典的殿堂呢？其實應該不是的，因為根據二○一八年的美國人口普查，愛爾蘭後裔本身就是美國第二大族群，佔總人口的百分之十二。甚至直到現時為止，四十五任美國總統中有二十二任是有愛爾蘭血統的，包括甘迺迪、克林頓、奧巴馬等。所以美國文壇有不少愛爾蘭後裔的著名作家，一點也不奇怪，例如我們熟悉的現代作家費茲傑羅（Francis Scott Fitzgerald）、尤金．奧尼爾（Eugene O'Neill）和安妮．萊斯（Anne Rice）就是例子了。
舉家移民新大陸
為什麼美國有那麼多愛爾蘭移民後裔呢？或者我們可以追溯到十九世紀中期，因為一般認為，這個時間是愛爾蘭人移民美國的高峰期，特別是愛爾蘭大饑荒期間（一八四五年至一八四九年）。據統計，大饑荒前後，即一八四○年至一八六○年間，約有二百萬愛爾蘭人移民到美國。這些移民當時大多非常貧窮，又沒有專業技術，所以移民後只能從事艱苦、勞累，甚至是危險的工作，如伐木、採礦、修建運河和火車路軌等。修建鐵路軌道時曾死了很多愛爾蘭人，甚至有一個說法是：每一根枕木底下都埋葬着一個愛爾蘭人。去到十九世紀末，第一代愛爾蘭移民終於在美國扎根了，而在美國本土出生的第二第三代愛爾蘭後裔就開始嶄露頭角。
費茲傑羅大概是愛爾蘭移民的第三代，即他祖父是愛爾蘭人。祖上來美國尋夢，然後落地生根，但費茲傑羅很多作品，如《大亨小傳》、《塵世樂園》、《夜未央》等，卻展現出「美國夢」的幻滅。「美國夢」是美國文學中一個反覆出現的主題，不同時期的美國文學表現出來的「美國夢」都是不同的。
虛假的黃粱夢
對《大亨小傳》的主角蓋茨比來說，他的美國夢有兩個，一個是「財富夢」，一個是「愛情夢」。為了實踐第一個夢，他非法買賣聚斂財富。然而，不管他擁有多少財富，他都永遠沒辦法真正融入上流社會──因為他出身卑微。在以湯姆為代表的上流社會看來，蓋茨比一直都是那個窮光蛋。這一點深刻地揭露了美國夢的虛偽。因為美國夢一方面宣揚平等，依靠個人奮鬥可以獲得成功；但另一方面，上流社會卻從來不願意接納，也不認同那些出身卑微，但靠個人努力獲得成功的人。換言之，通過公平競爭，靠個人努力達到財富累積，進而改變自己的社會階級地位的美國夢，是沒辦法實踐出來的。
蓋茨比的第二個美國夢是愛情夢，這是財富夢的延伸。蓋茨比開始以為，以豐厚的物質基礎可以挽回他心目中完美情人，即黛西的愛。為什麼一定要是黛西呢？因為在他眼中，黛西就是美國上流社會一切美德的象徵，承載了他對生活的全部幻想。簡單來說，黛西就是他的美國夢。但黛西只是一個自私冷酷、淺薄無情的人。雖然蓋茨比很早已意識到黛西的聲音「充滿了金錢」，然而，他可能永遠也沒有明白到他們之間巨大的社會地位差異，甚至為了堅守自己對愛的承諾而犧牲了自己的生命。伴隨着蓋茨比的死亡，他的財富夢和愛情夢都消散了。而蓋茨比整個作夢的過程，不過是見證了作者費茲傑羅的一句說話：「這是一個奇蹟的時代、藝術的時代、困厄的時代、諷刺的時代。」
半夢半醒的可憐人
費茲傑羅的《大亨小傳》以一九二○年代的美國為背景，另一位愛爾蘭裔作家尤金．奧尼爾的創作活躍時期也是在一九二○至一九三○年代。有評論說他的四幕劇《送冰的人來了》也是一部把美國夢戳破的作品。其實《送冰的人來了》的美國夢沒有表現得那麼明顯，它可能甚至強調人一定要作「白日夢」。
戲劇的故事背景發生在一九一二年，以一家酒店的常客為描述對象。這些常客主要分為兩類：一類是被現實生活拋棄的人，如酒店老闆曾是供職於政府的小官員，他的小舅子以前是馬戲團的賣票人；喬．莫特是一個以接近白人膚色為榮的黑人。另一類人是無政府運動的變節分子，以及戰爭中的倖存者和外國移民，如曾經支持蒲魯東學說的愛爾蘭人拉里，但三十年來的政治追求早已被他拋諸腦後；曾經的激進分子雨果在十年的牢獄生活後精神分裂；被稱為「將軍」的非洲布爾人皮特曾在戰爭中屢獲戰功；劉易斯是皮特的朋友，曾經的英國上尉。
這些房客出於不同原因來到酒店，但他們都有着相同的特點，就是有一段「曾經」。他們大多數人已暮年，無論他們曾經的人生如何精彩輝煌，現在的他們都是被社會遺棄的人。此外，他們都是人生的失敗者，靠酒精打發時光，可能他們都曾有過宏偉的目標，都想過上自己設想的生活，然而現實擊碎了他們的夢想，正是所謂的reality bites。他們只有依靠在酒店作白日夢來支撐着殘存於世的勇氣。基於這個共同的行為，即一起作白日夢、一起對往昔的追憶歪曲編造，酒店因而變成一個沒有種族、階層和膚色的區分，沒有歧視和對抗，人情味十足的「大家庭」。就這樣看來，似乎尤金．奧尼爾想諷刺某些美國人只愛作美國夢，但現實上就是行動的侏儒。因為我們接受的悲劇模式往往是「抗爭─失敗─精神昇華」的類型。
努力做夢的意義
然而，就在《送冰的人來了》紐約首演不久後，奧尼爾向朋友談美國戲劇時說：「我們一定要生活在這個白日夢中，要不只得死去。我想我已經在這部戲裏說過：愛繼續存在（偶然一次），友情繼續存在（不過也是難得）。其他的都是風中的灰燼！我們有友情，這不就行了。」由此看來，奧尼爾其實並不想藉着眾房客的行為和生活方式，來控訴美國社會、政治和經濟危機摧毁了人們自強的勇氣，他也不否定房客酗酒和作白日夢的行為。奧尼爾本人甚至曾經說過：「我認為，人的生命價值在於為實現幻想所做的努力，想得愈高，失敗愈慘。但是，人不能沒有幻想，如果人完全拋棄了他的生活的夢想，他的生命就停止了。」這種說法很有趣，因為他肯定了謊言，從某程度來說是與生活抗爭的一種形式。所以對他來說，美國夢是否一個謊言不是重點，重要的是它是否令人們對生活有抗爭的勇氣和力量。