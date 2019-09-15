舉家移民新大陸

為什麼美國有那麼多愛爾蘭移民後裔呢？或者我們可以追溯到十九世紀中期，因為一般認為，這個時間是愛爾蘭人移民美國的高峰期，特別是愛爾蘭大饑荒期間（一八四五年至一八四九年）。據統計，大饑荒前後，即一八四○年至一八六○年間，約有二百萬愛爾蘭人移民到美國。這些移民當時大多非常貧窮，又沒有專業技術，所以移民後只能從事艱苦、勞累，甚至是危險的工作，如伐木、採礦、修建運河和火車路軌等。修建鐵路軌道時曾死了很多愛爾蘭人，甚至有一個說法是：每一根枕木底下都埋葬着一個愛爾蘭人。去到十九世紀末，第一代愛爾蘭移民終於在美國扎根了，而在美國本土出生的第二第三代愛爾蘭後裔就開始嶄露頭角。

費茲傑羅大概是愛爾蘭移民的第三代，即他祖父是愛爾蘭人。祖上來美國尋夢，然後落地生根，但費茲傑羅很多作品，如《大亨小傳》、《塵世樂園》、《夜未央》等，卻展現出「美國夢」的幻滅。「美國夢」是美國文學中一個反覆出現的主題，不同時期的美國文學表現出來的「美國夢」都是不同的。

虛假的黃粱夢

對《大亨小傳》的主角蓋茨比來說，他的美國夢有兩個，一個是「財富夢」，一個是「愛情夢」。為了實踐第一個夢，他非法買賣聚斂財富。然而，不管他擁有多少財富，他都永遠沒辦法真正融入上流社會──因為他出身卑微。在以湯姆為代表的上流社會看來，蓋茨比一直都是那個窮光蛋。這一點深刻地揭露了美國夢的虛偽。因為美國夢一方面宣揚平等，依靠個人奮鬥可以獲得成功；但另一方面，上流社會卻從來不願意接納，也不認同那些出身卑微，但靠個人努力獲得成功的人。換言之，通過公平競爭，靠個人努力達到財富累積，進而改變自己的社會階級地位的美國夢，是沒辦法實踐出來的。

蓋茨比的第二個美國夢是愛情夢，這是財富夢的延伸。蓋茨比開始以為，以豐厚的物質基礎可以挽回他心目中完美情人，即黛西的愛。為什麼一定要是黛西呢？因為在他眼中，黛西就是美國上流社會一切美德的象徵，承載了他對生活的全部幻想。簡單來說，黛西就是他的美國夢。但黛西只是一個自私冷酷、淺薄無情的人。雖然蓋茨比很早已意識到黛西的聲音「充滿了金錢」，然而，他可能永遠也沒有明白到他們之間巨大的社會地位差異，甚至為了堅守自己對愛的承諾而犧牲了自己的生命。伴隨着蓋茨比的死亡，他的財富夢和愛情夢都消散了。而蓋茨比整個作夢的過程，不過是見證了作者費茲傑羅的一句說話：「這是一個奇蹟的時代、藝術的時代、困厄的時代、諷刺的時代。」

半夢半醒的可憐人

費茲傑羅的《大亨小傳》以一九二○年代的美國為背景，另一位愛爾蘭裔作家尤金．奧尼爾的創作活躍時期也是在一九二○至一九三○年代。有評論說他的四幕劇《送冰的人來了》也是一部把美國夢戳破的作品。其實《送冰的人來了》的美國夢沒有表現得那麼明顯，它可能甚至強調人一定要作「白日夢」。

戲劇的故事背景發生在一九一二年，以一家酒店的常客為描述對象。這些常客主要分為兩類：一類是被現實生活拋棄的人，如酒店老闆曾是供職於政府的小官員，他的小舅子以前是馬戲團的賣票人；喬．莫特是一個以接近白人膚色為榮的黑人。另一類人是無政府運動的變節分子，以及戰爭中的倖存者和外國移民，如曾經支持蒲魯東學說的愛爾蘭人拉里，但三十年來的政治追求早已被他拋諸腦後；曾經的激進分子雨果在十年的牢獄生活後精神分裂；被稱為「將軍」的非洲布爾人皮特曾在戰爭中屢獲戰功；劉易斯是皮特的朋友，曾經的英國上尉。

這些房客出於不同原因來到酒店，但他們都有着相同的特點，就是有一段「曾經」。他們大多數人已暮年，無論他們曾經的人生如何精彩輝煌，現在的他們都是被社會遺棄的人。此外，他們都是人生的失敗者，靠酒精打發時光，可能他們都曾有過宏偉的目標，都想過上自己設想的生活，然而現實擊碎了他們的夢想，正是所謂的reality bites。他們只有依靠在酒店作白日夢來支撐着殘存於世的勇氣。基於這個共同的行為，即一起作白日夢、一起對往昔的追憶歪曲編造，酒店因而變成一個沒有種族、階層和膚色的區分，沒有歧視和對抗，人情味十足的「大家庭」。就這樣看來，似乎尤金．奧尼爾想諷刺某些美國人只愛作美國夢，但現實上就是行動的侏儒。因為我們接受的悲劇模式往往是「抗爭─失敗─精神昇華」的類型。

努力做夢的意義

然而，就在《送冰的人來了》紐約首演不久後，奧尼爾向朋友談美國戲劇時說：「我們一定要生活在這個白日夢中，要不只得死去。我想我已經在這部戲裏說過：愛繼續存在（偶然一次），友情繼續存在（不過也是難得）。其他的都是風中的灰燼！我們有友情，這不就行了。」由此看來，奧尼爾其實並不想藉着眾房客的行為和生活方式，來控訴美國社會、政治和經濟危機摧毁了人們自強的勇氣，他也不否定房客酗酒和作白日夢的行為。奧尼爾本人甚至曾經說過：「我認為，人的生命價值在於為實現幻想所做的努力，想得愈高，失敗愈慘。但是，人不能沒有幻想，如果人完全拋棄了他的生活的夢想，他的生命就停止了。」這種說法很有趣，因為他肯定了謊言，從某程度來說是與生活抗爭的一種形式。所以對他來說，美國夢是否一個謊言不是重點，重要的是它是否令人們對生活有抗爭的勇氣和力量。

編輯 \\ 關曉陽

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