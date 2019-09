星期日文學‧亞美利加：美國作家博物館速寫

例如比較傳統的作家博物館會把作家限於文學作家,而它們說故事的方式往往是把作家生前的用品、手稿、書信,即歷史的氛圍和氣味,用一個個玻璃展櫃框着。盛產諾貝爾文學獎得主的愛爾蘭,其作家博物館就是如此。愛爾蘭作家博物館落腳在一座十八世紀建成的喬治亞式建築物裏,透過作家的著作、信件、畫像和私人物品,向參觀者展示了葉慈、王爾德、蕭伯納等文學巨匠的風采。

離愛爾蘭不遠的蘇格蘭也類似,可能比較特別的是,在正式的故事登場之前,蘇格蘭的愛丁堡作家博物館有一個比較長的鋪墊——它的門前有一條文學之路,列出蘇格蘭眾多作家的紀念碑和他們的名言金句。而故事的重頭戲,即真正有資格被請入展覽廳的其實只有三位:寫了Auld Lang Syne的蘇格蘭詩人羅伯特.伯恩斯(Robert Burns)、十八世紀歷史小說家沃爾特.司各特(Sir Walter Scott)和《金銀島》的作者羅伯特.路易斯.史蒂文森(Robert Lewis Balfour Stevenson)。

寬容的新世界博物館

上述的博物館展出的是一個「舊世界」,是一個dead writers' society。作者的氣味可能仍依附着博物館內的物件。位於芝加哥市中心密芝根大道一八○號二樓的美國作家博物館是不一樣的。它是一個「新世界」,它甚至不像博物館,更像一個以作家為主題的藝術裝置展覽館,或者像一個美國寫作人的文化普及教育廳。

美國作家博物館沒有把作家局限於從事文學創作的人,擅長寫激蕩人心的演說稿的美國第十六任總統林肯、主要寫評論文章,如寫了《反對闡釋》和《論攝影》的蘇珊‧桑塔格(Susan Sontag)、二○一六年拿了諾貝爾文學獎的巴布.狄倫(Bob Dylan)等都被選入展覽之列。簡單來說,能夠影響美國文化思想發展的寫作人,都是博物館認可的作家。

其次,由於美國是一個移民國家,所以博物館基本上把在美國寫成的英語作品都視為美國作品。這一點與黃繼持先生、小思老師於《追迹香港文學》中認為香港文學宜寬不宜窄的想法相似。可能是由於這些寬泛,並有種種的難以界定,博物館反而有眾多跨界的嘗試。

館內的裝置藝術展覽

例如博物館說故事的方式,更像一個個多媒體裝置藝術展覽的拼貼。其中一個裝置是「詞彙瀑布」(Waterfall of Words),藝術家利用無限循環的投影儀,在牆面上製造出文字浮現又消失的場面,當中伴隨着流水的聲音。每當燈光投射於某一點時,密密麻麻的詞彙就會隨機出現,組合排列,然後構成一連串作家的名言警句或文章摘錄。

另一個重點裝置是「美國之聲」(American Voices)多媒體互動牆,從十七世紀初開始,依照年代順序列出四個世紀以來一百位在美國作品史上擁有一席之地的人物。

互動牆由上而下分為四層,第一層標明了年代和歷史大事;第二層是作家肖像;第三層是一個立體三角形的裝置,每一面都有一些關於那位作家的資料,如作家的著名作品、其他人對此作家的評論、作品摘錄文字等;第四層是把同時代的幾位作家放在文學或思想思潮之中,如十八世紀美國大覺醒運動的領導者——神學家愛德華茲(Jonathan Edwards)、同樣地嘗試把宗教信仰與科學理性融於一身的植物學家威廉.巴特拉姆(William Bartram),還有美國開國元勳之一湯馬斯.傑弗遜(Thomas Jefferson),他們一同被放在美國的啟蒙時代(Age of Enlightenment)。

博物館收藏的標準

為什麼美國作家博物館採用這種說故事的方式呢?可能是因為創立博物館的愛爾蘭企業家Malcolm O'Hagan本身不是文學人,也不是土生土長的美國人,所以他沒有預設作家一定就是文學作家,也沒有很多心理包袱去展現一個特定的美國形象。雖然他在訪問時說自己深受文學影響,例如約翰.史坦貝克的《憤怒的葡萄》令他理解到農民對土地的眷戀,扭曲的社會和經濟結構如何壓迫毫無還手之力的人民。但他創立博物館時,卻希望博物館呈現出來的不是一個陽春白雪的文學世界,而是用親民的形象把人們拉入博物館,再用文字去感動讀者,然後用現代多媒體技術與參觀者有更多的互動。

博物館不算很大,只佔一層樓,走過「美國之聲」、「詞彙瀑布」、「兒童文學展廳」、「一日的故事創作指南」等展區後,來到博物館的出口。慢着,不要急着離開!出口前面還有一個電子展板,筆者參觀時正在展出的是芝加哥作家納爾遜.艾格林(Nelson Algren)〈芝加哥:建構中的城市〉(Chicago: City on the Make)的繪本。

一篇文就是一部著作

艾格林是法國女哲學家,也被視為女權運動先驅的西蒙‧波娃(Simone Beauvoir)的美國情人。他們之間十七年的往來書信上世紀九十年代出版了,中文譯名是《越洋情書》。一個他們之間著名的事迹是艾格林曾問波娃,她對他的愛是否超越一切,暗示波娃是否願意為他去死。但波娃說:「我很愛很愛你,但我不會為你而死。」縱然如此,波娃一生最愛的人可能仍是艾格林,因為她下葬時還戴着當年他送給她的定情戒指。而艾格林的〈芝加哥:建構中的城市〉是一篇很長很長、差不多是一本書長度的抒情散文,講述了芝加哥一百二十年的發展歷史。但散文採用的不是大歷史的敘述方式,反而把側重點散落在芝加哥的橫街窄巷,混混、黑幫、政棍出沒的地方、夜總會等,而且不斷重複這個城市如何令前來尋夢、前來追逐屬於自己的一片天空的人失望而回。縱然如此,艾格林還是愛着芝加哥這個城市的,他在〈芝加哥:建構中的城市〉第二章說:

在這種借來的空氣裏,每個人都只為了自己。一旦你成為了這特定地帶的一分子,你永遠不會愛上另一個地方。如同用不靈敏的鼻子愛上一個女人,你會發現她更可愛,是你遇到過最真實的美人。

It's every man for himself in this hired air./Yet once you've come to be part of this particular patch, you'll never love another. Like loving a woman with a broken nose, you may well find lovelier lovelies. But never a lovely so real.

當這本書於一九五一年出版後,芝加哥商會公開表示不喜歡艾格林對芝加哥的描述,認為他沒有反映出芝加哥戰後繁榮的商業世界,以及芝加哥人賴以自豪的摩天大廈切割出來的天際線。但就如文學作品一樣,深刻的文學作品反映的往往是人性的醜陋、繁華背後的腐敗、人生難以言說的悲痛等,而不是歌功頌德或錦上添花的事。而事實上,當筆者參觀這個博物館時,剛好發生元朗七二一黑社會無差別攻擊市民事件,筆者看到展板上的一句:A town of many angry sayings, some loud and some soft;/some out of the corner of the mouth and some straight off the shoulder,愴然淚下。

文、圖 \\ Sabrina Yeung

編輯 \\ 關曉陽

