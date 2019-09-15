未來城市：薄扶林村 井水在身邊 重用水井，不止自來水

看來用水態度若能be water，生活也會有更多可能。

三水 秋冬乾涸之謎

薄扶林村所謂三水，是村頭菜園近薄扶林水塘流下來的一條、村中水井頭一條，和在蕭先生家附近，近置富花園旁的一條。蕭先生記憶裏，他家後山曾經有個小瑞士，綠草如茵，他和朋友鑽進大紙皮箱就能滑着草地，從山上滾到山下。他帶路沿薄扶林村與置富花園之間的小徑上山，回憶這整個山頭都是牛奶公司牧場舊址，至1984年遷離前，這一帶都是閒人免進，當然擋不住通山跑的小孩偷喝新鮮牛奶（還說「味道其實不太好」），和竄進現已荒廢的員工宿舍打乒乓球。一路沿山澗追蹤，會看到當年牛奶公司打造牧場的建設，山上有橋讓車經過，下面的河流便有依山勢修整的石級和石牆鞏固結構，不過蕭先生說，現在入秋以後，石級會變乾地，人可以拾級而上。Kim說：「為何會乾水？仍是一個謎。」依她從12年前入村工作以來的觀察，初來時「仍見有婆婆一年四季會把家中地布擔上水井頭洗，但幾年之後，她冬天開始到公廁洗，說上面沒有水。」

科大團隊研雨水排放系統影響

科大環境及可持續發展學部副教授劉培生解答村民，何以昔日一年四季都有水：「薄扶林村在山腳位置，後面有山，山比村高，當山上下雨，便會像海綿儲水，到冬天沒雨，水就會因自己的重量慢慢往下滲。」那麼為何現在支流到冬天會乾涸？明愛薄扶林社區發展計劃與薄扶林村文化環境保育小組等單位合作，展開「太平山水」計劃，其中一項工作是了解渠務署2012年完工的港島西雨水排放隧道工程，有否影響太平山谷的環境，例如研究隧道啟用後會否令薄扶林村的山水被截走。在劉教授指導下，科大學生小組（梁志聰、李煒錡、譚子灝）亦與明愛合作，對村內水源作初步研究：「我們以初步研究資料看，未有足夠說服力證明工程造成影響。山脊有兩面，集水區在薄扶林村另一面，帶走村內水流的機會不算高。」而渠務署回應本報查詢時就稱，「港島西雨水排放隧道主要收集港島西半山以上集水區的雨水，該集水區並不包括薄扶林村及其上游地區，故不會對薄扶林村內的河道水量造成影響」。

團隊亦翻查香港降雨量數據，由1970年至2018年數十年間沒有明顯變化，劉教授說他們的初步估計是地下水減少：「旱季時地下水可滲出地面，補充表面水流。如果water table（地下水最高位）的線低了，地下水減少，沒有補充，冬天水流就會不足。」但他認為需要再深入研究，才能作出具體結論。

水量減 垃圾積下游

與蕭先生同行的村民、薄扶林村文化環境保育小組成員高永康就說，水流減少，令垃圾和枯枝容易堆積在下游，水浸更嚴重。三條水之中，只有由薄扶林水塘那邊流下來的一條水量比較足，劉教授認為水塘會否滲水補足溪澗水流，視乎地質，「如不滲水的硬石就會為水塘造成防水層；又如人造的船灣淡水湖，外面有一層石屎，滲透力亦會低很多」。他認為如村內近水塘的水流來源比其他兩條充足，則水塘地質及石質有滲水空間的機會便很大。

檢測井水 可淋花洗衫

薄扶林村內有不少水井，Kim向村民了解後得知，昔日家家戶戶因應付制水措施，自家開井取水，村內水資源之豐富，甚至讓村民當年掘井前不需特意找人勘察，「他們憶述只要往下掘到若干深度，便會有水。」但今天人人慣用自來水，水井日久失修，許多已荒廢或以水泥封死，村民對井水「污糟」的想法亦根深柢固。到底井水是否髒得不能用？

以上提及的科大學生團隊在今年1月至4月每兩星期抽驗村內5口井的井水，檢測鹽度、濁度等13個參數及10種重金屬含量，有不少發現。其中大部分井水的濁度低於2 NTU（nephelometric turbidity unit，濁度單位），而按世衛標準，海水沖廁濁度標準是10 NTU、飲用水的濁度須低於1 NTU；另外10種重金屬含量都不超出世衛標準，不過在兩個井發現水中含有大腸桿菌。

以檢測結果來看，村內受檢驗的井水雖不宜飲用，卻可安全用於淋花、冲廁、洗地、洗衣等用途。劉教授說，「我們不建議直接飲用，但可以用作清潔，可為村民省些水費。」除此以外，還能有更多創新想像，「我們也有前衛一點的建議，可想想有沒有空間結合可再生能源，如用太陽能來推動水泵抽水，做個為屋頂澆水的裝置，像在路面噴水將地面溫度降低的概念，裝置在夏天可有助降溫，減低村民冷氣用量」。

薄扶林村現時人口約2800至3000，Kim說「整體人口比例與香港一致，沒特別老化。樓價高企，這幾年回村居住的後生仔多了，也有更多小朋友」。教授強調不能由薄扶林村的檢測推斷香港各處的井水都可安全使用；不過Kim認為，反思水資源的運用，也是在反思城市化是否令人對自然資源失去了想像。「我們習慣以錢解決問題，水、電亦然，家中悶熱，就將冷氣由一匹換兩匹，只是消費和污染，都不是永續的生活，反而回到老祖宗的智慧，用簡單、唾手可得的資源，才可持續。」薄扶林村水源近在身邊，村中仍有人家用水井作洗滌用途，如果多開幾口井，會否對本已出現流通問題的三水產生壞影響？劉教授說要收集更長時間的數據，方可評估地下水供應的穩定性，「穩定性視乎地下水來源有沒有減少。若地下水少了，亦即要掘得更深才有水，反過來又影響地下水，會造成惡性循環」。

「阿公」水井 永續資源又聯繫村民

薄扶林村即將作排污工程，將住家廢水排走，Kim說雖是好事，但擔心村內一些水道會乾，她想像若能恢復後山水源，「可將山水引入村的小支流，再在支流的終端位置建一個小水坑，儲一些水，水在坑的這邊來那邊去。這個淺淺的小水井就可用來洗滌、灌溉植物」。避免水流造成污染，「這個想法可配合以環保酵素或天然清潔用品代替化學清潔劑，其實村內已有嘗試用自製環保酵素淨化水道」。至於水從何來？她希望政府部門可多了解村內情況，研究雨水排放系統有沒有調整空間，「如雨量高過多少毫米才把水導走」。

「阿公秤」、「阿公石磨」、「阿公水龍頭」，她說現在我們掛在口邊的「共享」，村裏人叫作「阿公」，公家的東西，各人都可用。「這些『阿公』是很好的聚腳點，樹頭講古都是阿公的空間，是維繫村民感情很重要的一部分。」村民告訴她，以往水井頭就是三姑六婆吹水之地，「聊聊市場裏哪家買菜便宜、哪家食材不新鮮，可以交流地區資訊」。Kim興奮提到由村內婦女組成「村姑小組」的想法，「他們喜歡染布、做手工，都在想如何利用那口公家井，因為他們不喜歡用水喉水，水的化學物質會影響做天然染的質素。更有趣是開井的人家還住在井旁，村民說井就是他爺爺開的，『你哋要用咪用囉﹗』」。井旁是公園，還可以用作曬布，她形容着充滿生氣的情景，「想到都開心」。

文//曾曉玲

圖 // 受訪者提供、曾曉玲

編輯 // 何敏慧

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