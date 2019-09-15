街知巷聞：吶喊聲響透 香港大球場

這晚一如過去三個月，參與運動的香港人用無奇不有的創意，自然地將一條走廊變成抗爭場地，不過這晚在大球場，為足球運動的高漲、為社會運動的激昂，哪個是表是裏，根本分不開。當見到一個中佬眼望草地傾盡全力在唱《願榮光歸香港》，身分認同感滿瀉的眼神，大概是歌曲出爐到現在為止，最啱mood的一次演繹了。

沒有賽事、關上燈的大球場，在外頭只會覺得是個重門深鎖的巨籠。這晚二十三歲的Janice第一次來到這裏，覺得很陌生，「平時最多去南華會那邊打波，從不會來這邊」，我們站在孔聖堂中學前面的路口，望向在黑夜中亮起燈的大球場，她感到跟之前的印象很不一樣。而馮小姐就說，以往來參加過佈道會，觀球賽還是初體驗，「沒想到是這樣。佈道會那次雖然人比較多，但參與感沒那麼強，不可以像現在大聲抒發自己的感情」。她的聲音不時被「We are Hong Kong」的吶喊聲淹沒，「最重要是這裏很安全，因為沒有警察」。

球場主色是混凝土的灰，其實沒什麼節目時，閉門看起來就是有點cool的一座建築，在賽事中途若是溜到看台背後，更會看到樹椏般的粗壯支幹一重一重如深山洞穴。就算這晚開場前擠滿了人，在入口左右兩邊的「煙位」仍覺涼爽，那是通往上層看台的斜路，在強勁白光照不到的位置，球迷三三兩兩地靠牆食支煙等開場。

由二萬八千個座位增至四萬個，一九九四年球場在重建後開幕，叼着煙的球迷阿立說：「重建後第一場我都有來看，亞洲盃賽冠軍盃的決賽first round，南華對沙地阿拉伯，第一球是龍門吳群立開出，基寶頂入的。對比二萬八千個座位，重開時覺得好grand，細個又冇見識咁多，那時算好現代化，都廿幾年了。」

半場休息時兩個廿歲出頭的女生在自拍，他們臉上用唇膏畫着「HK」，後生女首次來到大球場，「跟想像不是很一樣，以為像紅館有冷氣，裝修靚少少，現在看來似普通體育館。」但他們興奮說意外發現自己能投入「睇到好肉緊」，雖是響應網上號召而來，此時拿着大杯啤酒已是一副球迷模樣。球場搭配着灰色主調的是紅，入口是紅色大閘，兩翼通道的牆也是白磚配一條延伸的紅帶，也許舊了，看上去不是正紅，稍顯更暗更深，加上地板鋪平實的方磚，有種街坊商場的味道。

只在乎情懷 不在意美醜

問着場內球迷，大多都不在意場館美不美，語氣裏都是情懷。阿立記得重建前有個阿姐會從閘縫「攝」進雞髀來賣，那時賣票沒有統一售票處，要進哪邊的場，就排那邊的閘，因此昔日感覺開放一些。「與其說外殼，情感更重要，像英格蘭富咸主場卡雲農舍球場也不大，但令球迷好有歸屬感，是凝聚力。」與售票處職員談起球場離銅鑼灣站不太「就腳」，他說加路連山道是球迷朝聖之路，完場後觀眾邊走邊熱議賽事，說着說着才發現「哦，原來到了」，也把日常沒甚人煙的一段路程說得好浪漫。

從銅鑼灣站走到這裏只有醫院、學校、住宅的一帶，平常是清靜的鬧市背面，這夜人群離開球場，沿路落斜喊着口號唱着歌，像一場士氣高漲的步操，儘管這天賽果是港隊負伊朗0:2。但觀眾是不是借球賽「過橋」宣泄心情呢？身在現場，聽到響徹場館的口號可以是「葉鴻輝、葉鴻輝」，也有「光復香港、時代革命」，還有一句「香港人加油」，其實分不清是為港隊打氣還是一種示威。當球員交波踢近伊朗龍門，看台上人人緊張站起一刻，足球代表隊在萬人目光注視中，「代表」港人落場的意義，既在體育之內，又超越體育之外。

閉門與開放

城市裏究竟有沒有如大球場這樣一個地方，靠着群眾情緒變化，留給人的觀感如此截然不同？沒節目時閉門冷冰冰，與人保持距離；佈道會時莊嚴（甚至是馮小姐記憶中的悶蛋）；當社會運動的熾熱氣氛帶進球賽，亮燈後耀眼的場地裏，在石屎骨架內打氣歡呼亂叫聲震耳欲聾地迴響，又顯得那樣滾燙。康文署年頭提交大球場改建計劃，擬減八成座位，在沒有大型活動時免費開放給市民跑步，削走些情懷，卻加添些開放元素，未來的大球場不知還會否是現在隨社會溫度而變幻的面貌？

文 // 曾曉玲

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石屎建築的港式優雅

在構思本欄建議給讀者的散步地點和路線時，銅鑼灣加路連山道、大球場和它旁邊那幽微的小徑，都一直是心水，但球場平常不開放予人參觀，只好等。等到這周，入場的藉口夠強了。六月起開始的一場運動，一直產生新的、政治化的城市經驗，本周我們被帶到被熱血歌聲籠罩的大球場。與那「當下」和「沸騰」形成極強烈對比的，是大球場那一帶一貫給我的印象：充滿舊日痕迹的小角落，平凡靜好，與其說大球場讓人想起什麼大型活動，倒不如說它有點陳舊，似是銅鑼灣被「保育」起來的一角。

也許我太受《阿飛正傳》的情節影響了，看到大球場那種小賣部，滿腦子就是旭仔與蘇麗珍相遇的一幕，雖然電影中的並非大球場，而是不遠處的南華會。大球場的「榮光」年代，也是香港足球受關注的光輝歲月，人們買不起票也要跑到山上看的故事聽得多，也許亦是受這些故事影響，才會把明明在一九九○年代翻新過的球場，想像成屬於過渡期前的空間。一踏進球場會見到左面看台頂的嘉頓廣告也好、球場盡頭兩邊分別有中文和英文的「香港大球場」和Hong Kong Stadium字樣也好、磚塊用色、指示牌和桌椅的設計選擇也好，同屬人們心目中「港式優雅」的模樣。

更有趣是，在近年禁煙大潮下，大球場兩旁是寬闊的吸煙區，依斜路走上平台，左右各有觀察這座建築的好角度，可特別欣賞到大球場粗獷的清水混凝土結構，那種宏偉讓人想起日本建築師丹下健三在高松市建的體育館，在香港絕不尋常。要一親球場這宏偉一面，平常也可沿奧運大樓旁的小路鑽到球場邊，抬頭就是那石屎風景。繞着大球場走一圈，它「衍生」出來那起伏的路，多年來都是朋友間口耳相傳的隱秘角落，趁此機會，正好跟讀者們推薦。說來，政府執意將大球場改建成「更有用」的運動場的大計中，也不可能注意到大球場多年來給香港人的「邊陲感」，由加路連山道漫步前往的旅程，也成了種可能是小圈子的集體回憶。凡此種種，都讓人驚訝，跟全球城市好大喜功的大球場不一樣，也有種九龍公園游泳池式的親切。

【Ways of Urbanist Seeing（43）】

文 // 黃宇軒

圖 // 黃宇軒

編輯 // 蔡曉彤

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