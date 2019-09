綠色生活：復修十九世紀英國植物圖鑑 香港常見品種逐個捉

最近,美國設計師Nicholas Rougeux以數碼修復這本植物圖鑑,並在插圖中添加互動設計,方便讀者在網上免費閱覽。我們請來本地獨有品種香港水玉杯(Thismia hongkongensis)發現者、植物達人馬錫成一起探索圖鑑,發現當中亦有不少香港常見植物。

油茶 香港原生植物

植物圖鑑名為Illustrations of the Natural Orders of Plants,合共兩冊,分別在一八四九年和一八五五年發表。圖鑑涵蓋一百六十科植物,每一科植物繪製一幅插畫。當時Twining沒有使用多數人採用的、以雌蕊數量將植物分類的林奈氏分類法(一七五三年由瑞典植物學家林奈發表),而是改用當時較新的德堪多分類法(瑞士植物學家德堪多在一八○○年代發表),根據果實結構和特徵將植物歸類。Twining希望將這些插圖結合描述,「以盡可能簡單和非技術語言,令人增添一些對植物的樂趣」。

圖鑑如在書中插花,每幅插畫中都包括了世界不同地方的有花植物,當中有中國植物,但數量不算太多,馬錫成指出,在第一冊中只有油茶(Camellia oleifera)是香港原生植物。「exactly和圖鑑一樣的植物品種,在香港不算太多,但就有不少和插圖相關的同科屬植物。有一些是人們在香港種植作觀賞作用的,種在花園作園藝植物,或是作為農作物。」

他介紹在香港,多數於高海拔山坡,如大帽山和鳳凰山才見到油茶。油茶主要在冬天開花,雪白花瓣中間是淡黃色花蕊,而現在,即夏末初秋時間,可見到油茶小喬木上結成一顆顆褐綠色果實。「油茶果實好木質的,裏面不像橙般有很多果肉,亦沒有太多水分。打開果實會見到幾粒大種子,種子充滿油分,人們會拿去榨取茶油,榨油之後可以做茶籽粉。」

在植物圖鑑中,山茶科插圖中除了油茶,還有鮮紅的山茶和茶樹等,「這朵大紅的就是普通山茶,香港大部分公園種的山茶通常是紅色或粉紅色,而中國人飲的茶葉都是山茶科」。普洱茶樹也會開花,古時茶聖陸羽就曾在《茶經》以「花如白薔薇」形容普洱茶花。馬錫成說:「如果去大嶼山昂坪,由寶蓮寺行去心經簡林途中,會經過現時不知道有沒有荒廢的茶園,園內會見到一些好矮的茶樹仔,秋天左右就會開花。」

荷花玉蘭 美領事館外佇立

圖鑑中有不少香港常見的外來品種植物,例如香港花園多種的三色堇、睡蓮、木棉、紫薇等類近品種,亦有木蘭科中的荷花玉蘭,「以前長沙灣街道有種植荷花玉蘭,後來打風吹斷了。香港好多時都將蘭花大量種在公園或街邊,最經典是美國駐港總領事館外種了幾棵好大朵的荷花玉蘭」。

馬錫成說,現時人們多數透過相片和行山去了解植物,甚少從畫中學習。他分享自己的啟蒙植物書是市政局的書籍,介紹香港樹木、香港灌木的小書。「當時沒有網絡,而介紹本土植物的書都不多,我個人喜歡蘭花和沒有葉綠素的有花植物,如台灣的水晶蘭。」

捕蠅草 以吃蟲維生

要數最容易辨認的特別觀賞類品種則必屬茅膏菜科捕蠅草,馬錫成解釋,茅膏菜科的特徵是很多品種都是食昆蟲的植物,插圖中央鶴立雞群的白花就是現在香港很多花店都有發售,俗名Venus Flytrap、原產自美國的捕蠅草。在夏天開花的捕蠅草明顯有上下兩部分,上方是長長花莖上開有小白花;下方則是一個個像血盆大口的帶刺捕蟲夾。「捕蠅草都幾『正』的,下面捉昆蟲維生,但上面就要靠昆蟲傳播花粉。所以一方面要靠人,一方面要食人。但因為它生長在沒什麼營養的泥土裏,所以要從昆蟲身體中得到一些氮。」

槲寄生 西方紅娘

在上水、粉嶺路邊高樹上不難發現長有桑寄生與槲寄生,「它們寄生在樹上,沒有根,通常長在較高的樹丫上,因為是靠雀鳥吃它們的果實後傳播種子,因此通常生長在雀仔站立的位置」。他說西方人對槲寄生相當熟悉,傳統聖誕花環會用上冬青和槲寄生作材料,西方甚至有一個名為「槲寄生下的親吻(Kiss under Mistletoe)」的傳統,在聖誕這天,如果一棵樹上生長了槲寄生的話,站在槲寄生下的女生不能拒絕親吻,而在槲寄生下接吻的情侶將會幸福終生。「因為在歐洲地方,一到冬天大部分樹都會落晒葉,變得光禿禿,但這些常青的槲寄生生長在樹上,冬天不枯萎,仍然是綠色。人們覺得它很神奇,深信有着神奇力量。」

紅白蘿蔔不同科

圖鑑中有大量香港農作物,包括十字花科的葉甘藍和西洋菜,「很多農作物都是十字花科植物,例如白蘿蔔、菜心、芥蘭等,這科植物有個容易辨認的特徵,就是它的花通常有四瓣,如像十字形,但好多時未等到它們開花就已經被我們割來食了。」他提醒,白蘿蔔(Raphanus sativus)和紅蘿蔔(Daucus carota)並不同科,後者屬傘形科,「兩者英文名好不一樣,但因為地底嗰嚿嘢相似所以都叫蘿蔔,而白蘿蔔和青蘿蔔的物種就是近似的。紅蘿蔔無乜人見過它開花,如果開花的話,會比較似芹菜花。」

楊桃與野草

中秋前後上市的楊桃,金黃色的五角星形,令人垂涎。但在插畫之中,楊桃不是與其他水果放在一起,反而與一些野草相連。原來楊桃被歸類為酢漿草科。「香港街邊有好多酢漿草,是雜草來的。」酢漿草容易辨認,通常帶三片小葉,而每一片小葉都像心形。不過,酢漿草並不是本地原生植物,馬錫成估計,可能是通過人類活動,例如國際間貨物運輸而傳播至世界各地。

為何楊桃會被歸類為酢漿草科?「我都答你唔到。」他指出,以前植物學家透過花的結構,或一些很細微的地方看到它們的相似之處,一般人很難明白。「你看楊桃是一棵大樹,而酢漿草咁細,花又不是太相似,因此很難明白為何是同科,但楊桃和圖鑑中其餘兩隻都是三葉的小草是同科不同屬。」他提到圖鑑使用的都是傳統植物分類方法,而近年出現了DNA科技後,有人再去重估舊有分類系統,並提出一些改變的建議。「但植物分類系統因為長時間使用,人們不想改變,生怕看舊有文辭時會造成混亂,所以分類學專家都是較為保守。」

感謝植物

看過一幅幅絢麗插畫,不禁令人讚歎穹蒼的奧妙,同一科植物竟各以黃紅白粉花色分別綻放。而一百七十年光陰過去,世上很多事物都留不住,植物卻依舊茁壯成長,繼續為人類帶來無比安慰。Twining在書中說:「歡樂的人可以在明亮的花園中、陽光明媚的路上欣喜若狂;最疲憊的弱者可能會在綠色草本植物和低矮的花朵上休息;即使在擁擠的城市裏,最繁忙的人也可以從不起眼的窗戶花園中獲得歡欣。」長夏將盡,我們邀請你一起按圖索驥,試着重新感受生存的美好。

數碼修復植物圖鑑:www.c82.net/twining/plants

文 // 彭麗芳

圖 // Nicholas Rougeux、Internet Archive

編輯 // 王翠麗

