【明報專訊】台灣商務早前出版了美國著名漢學家孔復禮(Philip Kuhn)著作Chinese Among Others: Emigration in Modern Times的中譯本《華人在他鄉》,一本講及近500年以來、華人移民海外的歷史。由明朝鄭和開始講起,一直寫到國共內戰之後,一次又一次的移民潮,造成在不同國家一代又一代的海外華人。