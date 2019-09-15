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星期日生活

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讀書：警察沐浴着無政府的柔風——讀波拉尼奧《未知大學》

【明報專訊】救護車駛來停在小巷，抬擔架的人向正在抽煙的警察走去，彼此點頭致意，但沒有看對方一眼。救護員知道躺在地上的人並非死於心臟病發，卻似裝作沒有察覺。

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