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星期日生活

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七情上面：獅子山上的號角聲

【明報專訊】很榮幸，在有生之年看見獅子山重生。阿果現場聽到歌曲次數，《願榮光歸香港》199次；《肥媽～呀～》99次；《海闊天空》0次；《獅子山下》0次。羅文可以安息了。

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