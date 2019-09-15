什麼是新獅子山精神？馬傑偉似乎仍然沉醉在汗濕邋遢的夜晚，迎新首先送舊，他說「羅文可以安息了」，講了半世紀、昔日課堂上倒背如流的「獅子山下，同舟共濟」之搵食大晒，拜拜了，他沒半點哀愁；後進阿果當晚同場收音，對於瞬間爆紅唱遍港九新界的《願榮光歸香港》，他有文化分析。

獅子山是符號，《願榮光》是「『我哋大家』之歌」，所謂的香港主體香港意識，過去總是無從說起，欲言又止（「情感達人：駱頴佳，SW01），不意就在這個夏天，造就了一種新的港人性格，一個「實踐共同體」（馬嶽）；寫就的新香港故事、重新自我強化的香港身分，安徒特別指出其國際認受面向，「很大程度上視乎香港如何爭取世人的目光，我們又是如何被世界上其他國家及人民看待」。

另邊廂，警暴問題仍是風暴眼，立法會前主席曾鈺成日前以黃背心運動「死人喎，死超過十人」來為港警辯白，認為港警克制專業；法警確實惡名昭著，而且亦比香港更早受到聯合國批評，但據今期撰寫「『反送中』運動如何不重蹈黃背心覆轍」一文作者楊健偉傳來的新聞連結顯示，此說對法警亦嫌有欠公允，因為其中只有一宗死亡是由法警導致：一個居住馬賽的八十歲老婦關窗時，頭部不幸被催淚彈射中身亡，而法警正因此面臨起訴。

有關示威者的暴力，或者暴力成為運動焦點本身，除了黃背心，上世紀六十年代的日本學運於近代亦赫赫有名，沈旭暉訪問了過來人容應萸教授，她特別提到不能忽視的，是我們今日身處網絡發達的秒速時代，成敗嗎？她跟學生都在說這句話：總之，你們不能死。

文//黎佩芬

封面//Joe Chen Photography

美術//SIUKI

編輯//蔡曉彤

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