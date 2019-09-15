這個夏天：實踐的共同體

這個夏天，為什麼這麼長？

時日和季節會飄移，但2019年的夏天，會伴隨香港人長在的。

呂大樂早年寫香港意識的孕育，會說「香港意識不易講」。香港意識香港精神的具體內容是什麼，從來不易講清楚。我上香港政治的高年級研討課時會問同學：「你覺得HongKongness其實是什麼？」是政治價值？生活模式？民間智慧？搵錢至上靈活多變？其實是很難說清的。

我會說，多年來我們都在找一些獨有的東西來定義香港，這個夏天我們找到了。2019年的夏天，whatever you call it，是定義香港人身分獨一無二的經驗。

2019年的夏

2019年的夏，對香港人來說是無法忘懷的獨有經驗。光榮、憤怒、哀傷、振奮、又再光榮、憤怒、哀傷和振奮。多少個周末汗流浹背的走遍港九新界，和無數個以淚水和粗口伴隨着看直播的晚上。《讓榮光歸香港》一星期內爆紅，部分原因是它很準確的記錄了這個夏天的情感。

103萬人、2,000,001人、紅海、手勢、連儂隧道、G20的廣告、皺皮的腳、人鏈、香港鄧寇克、蒸魚的碟、手指和手指間的筆、獅子山上的光鏈……都變成香港抗爭獨有的符號和記憶。

這個夏天，造就了一種新的港人性格。若干年後回望，2019年的夏天是以一個夏天推進了一個時代。香港人團結起來守護瀕危的我城，用自己的方法把香港放在世界的版圖上，運動發展到某階段香港人有一種自豪感，覺得香港人真是了不起，重新定義了香港在世界上的重要性，不是舊獅子山精神那種「自力更生」「東方之珠」「經濟城市」，而是新獅子山精神的「拆一掛十」，有強大的勇氣和韌性，在專制的銳實力的最前線頑抗。

實踐的共同體

2019年的夏的運動，從來就是個身分運動。「反送中」由始至終是在強調香港和內地的最大不同：人權和法治的保障，和免於恐懼的自由。由五月的中學校友聯署開始，不同的群體在整個運動中，不同學校、不同專業、不同崗位、不同年齡、不同地區，在沒有大台但面對強大暴力的情况下，各自戮力去想自己可以為香港做什麼，以不同行動共同守護我城。這種兄弟爬山各自努力的團結，造就了一個共同體，慢慢在這個夏季摸索前進，建構成一個大的香港人身分。這種身分認同，不能由某個政權強加，未必有偉大的藍圖，卻是由在其中的香港人一點一點實踐出來的，我叫這做「實踐的共同體」。

殖民地時代的香港人，開始創建這個香港人的身分時，本來也沒有想這是有什麼內容的。他們只是在夾縫中，在有自由的環境中，活出他們的風格來。這背後沒有藍圖，沒有偉大的意識形態，不是由某個政權impose出來。是由一代香港人胼手胝足活出來的。

這個夏季的信息很簡單，我們要自由地走自己的路。我們會繼續用我們自己的方法過自己的生活。在這刻，主權國家和國族主義，都變得太過庸俗了。

足球教給我們的事

星期二入場看香港對伊朗前，我是有點害怕對着亞洲第一、去年世界盃力迫西班牙和葡萄牙的伊朗，是會被大炒的。睇波多年，我常常疑惑像一些聖馬利諾、立陶宛等的國家隊主場球迷，明知會輸波甚至大敗，其實是抱什麼心態進場的。

球賽期間，我慢慢知道勝負不是最重要，有些人明顯不是球迷（球賽期間他們沒有球迷正常有的反應），他們進場只是很簡單的希望支持香港。

以前現場看香港隊贏波輸波，總有人咒罵埋怨表現，某人踢得差為什麼射不入之類，連胡國雄都會有人罵。但這次完全沒有，由第一分鐘到最後一分鐘球迷都只有鼓勵的掌聲和喝采。對一個30幾年前開始入場看香港隊的人來說，這是個全新的經驗。

這可能就是我們整個夏天的寫照，面對世界上最強大的專制政權，各盡所能，打出一種風格和尊嚴，抬起頭大聲的喊We are Hong Kong。足球教給我們的事，不外乎齊上齊落、博盡無悔、有隊友會犯錯但不篤灰、不割席，互相得力，對手強大就每人多走一步，就此而已。

政權的惡

這個政權的惡，最大的在於當香港人展現空前團結之際，他們用盡所有手段來分化和恫嚇，用謊言和暴力分化不同階層、不同世代、父母和子女、老師與學生、鼓勵告密、製造恐懼、破壞信任。他們目中從來沒有香港人，在意的只是權力，和代表權力的死物；關心的只是錢，和替他們收錢的機器。

And they are going to fail, because they never listen to and understand the people.

掌權者因為害怕而不接觸群眾，不會明白這個夏天，這城市的身分已經進化了一個時代，而他們仍然活在上兩三四個時代。當然，他們是選擇自絕於這個時代和身分的。他們如果到球場或者商場走一轉聽聽歌，感受一下當中的能量，就會知道派10,000支警棍是浪費公帑了。

成敗都只是一時的，夏天會過去，沒有永遠的政權，這個夏天造就的香港人身分，將會開展一個新的時代。你可能可以搣走一些人公務員的身分、機師的身分、教師的身分，但你再不可以搣走這群人香港人的身分了。It is just the beginning.

文//馬嶽

編輯//蔡曉彤

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