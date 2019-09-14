從《桃姐》到《淪落人》——香港照顧者角色改變

從香港電影金像獎頒獎典禮上得知，《淪落人》是新進年輕導演陳小娟所拍。她非常有心，把一個簡單香港故事說得細膩動人，主角黃秋生更是不計較酬勞傾力演出；更知道電影拍完後，因為業界對市場信心不大，電影無法在正常院線放映，只能在個別機構預約播放，直至電影獲獎後才能在戲院公映。既然如此，買票入場支持，是我極度樂意做的事呢！

本地家傭「絕迹」 外傭上陣

《淪落人》一點也沒有使我們失望。同是天涯淪落人，兩位主角即老闆（黃秋生飾演的昌榮）和僱員（菲律賓姐姐Evelyn）都是淪落人。昌榮因工傷意外半身不遂，日常起居生活都要靠他人協助，妻離子散，要獨自生活，在輪椅上度過餘生；Evelyn為了生活，也為了離開失敗的婚姻，離鄉別井來到昌榮家中當家務助理。她面對陌生環境，要學懂與僱主溝通，要適應工作要求，做一個全職照顧者，更要放棄自身的理想追求。

雖同是淪落人，但導演讓我們看到在人生低潮中仍然可以相濡以沫，互相鼓勵。Evelyn告訴昌榮：「雖然你無法選擇不坐輪椅，但是你可以選擇如何坐在輪椅上。」而昌榮亦成就了Evelyn，讓她用實力證明自己，追求夢想，最後更可以改變自己的人生。電影使我們領悟到人與人之間那份信任、尊重和愛是無比珍貴。看罷電影，我和老妻都異口同聲說：「真係好好睇！」妻子更說：「我覺得Evelyn其實係摩登版《桃姐》。」

《桃姐》又是另一套感人至深的好電影。《桃姐》英文片名叫A Simple Life，就是簡單的生活，簡單的人物關係和簡單的故事。據說，故事改編自監製兼編劇李恩霖的成長經歷。葉德嫻飾演的桃姐，從少女時代已進入梁家作傭工，照顧老老少少幾代人。由於梁家大部分人已移居海外，只剩下劉德華飾演的大倌Roger留港，桃姐繼續留在梁家，負起她一直以來的工作，照顧Roger一切起居生活。後來桃姐中風入院，出院後她堅持入住老人院，Roger這時反過來照顧她，直至她去世。就這麼一個簡單故事，導演許鞍華卻拍出了主僕情深、樸實感人、富人情味的好電影。

在《桃姐》電影海報中，就有一幅桃姐一身「媽姐」打扮與Roger孩童時的黑白合照。於我們這一代人來說，對「媽姐」絕不陌生。過去富裕人家會請來自廣東順德的「媽姐」作女傭。順德有一習俗，一些年輕女子決意不嫁後，經過梳髮儀式成為「自梳女」。為了維持生計，這些自梳女離開家鄉，近的到廣州、香港、澳門，遠的則到上海、南洋等地當女傭。順德人炒菜煲湯均有妙手，因此「媽姐」廚藝通常了得。而且她們不會輕易跳槽，大都長年在該家庭當女傭，照顧起全家起居，帶大一代甚至兩代人的小孩呢！

香港35%長者獨老或雙老居住

在1960、70年代香港經濟仍未飛躍時，家庭傭工曾是很多香港婦女的主要職業，但隨着1980年代的發展，婦女就業機會多元化，本地家傭基本上已絕迹於中產小康之家。如今在香港，若要聘請傭工當照顧者，大都只能聘請來自菲律賓或其他東南亞國家的女傭了。或者就是這個原因，妻子看完《淪落人》後，第一時間便將Evelyn聯想到桃姐身上。因為說到底，無論是Evelyn或是桃姐，都是我們十分倚重的家庭照顧者。

香港人口不斷老化，倚賴外傭作為照顧者只會愈來愈普遍。現時65歲以上人口已超過150萬，根據最新統計，長者獨老或雙老居住佔長者居住情况35%，比例會逐年提升，因為子女婚後分開居住，不與長輩同一屋簷下已是常規。當獨老或雙老戶者到了一定程度高齡，如80歲以上，或多或少身體都會出現毛病，或有慢性疾病，或呈現初期認知障礙症徵狀，屆時自理能力必定會下降，難於處理家中日常生活細節。因此，縱使老者多麼不願意，都得接受將家務及照顧之責假手他人。而香港現時情况，這個「他人」往往就是菲律賓或印尼姐姐了。

高估自理能力 長者多抗拒家傭

現時香港外傭超過35萬。據保守估計，三分之一是受聘於照顧長者。因此，外籍家庭傭工在長者照顧方面，實在擔當了一個非常重要角色。如果沒有他們協助，相信很多長者也只能住進院舍去。不過，要長者一下子同意聘請外傭住進家中，絕對不是容易事。在我的病人之中，雖有一些在生活起居自理已明顯呈現困難，還是堅稱自己「搞得掂」、拒絕外傭幫忙。他們更推說根本就沒有工作給工人做，還要浪費時間及精力來監管，實在不划算兼麻煩。

回想當年替父母聘請外傭，也要經過一番唇舌及角力呢！母親比父親年輕十多歲，而且一向能幹，雖在80高齡仍能持家和擔起照顧父親的重責。或者她除了相信自己做得來之外，亦認為沒有誰會比她做得更好，故一向抗拒聘請外傭。但因一次患上急性心臟病，需入院做手術及要住院好一段時期。父親當時莫說家務瑣事，就連自理能力也幾乎喪失。我們全家突然「倒瀉籮蟹」，如何一方面照顧母親，另一方面安頓及照顧父親，真是大費周章。當母親出院後，我們也實在不放心雙老居住，最終勸服母親聘請外傭幫忙，但是前前後後也要換掉3名印尼姐姐，才能使兩老慢慢接受過來。

磨合需時 請工人要趁早

因此，當我接觸到獨居或雙老居住的長者時，我都會提議他們及其家人，如果想在家養老而經濟上負擔得來，應趁早安排支援，如聘請外傭。因為長者健康情况會隨時變化，而且外傭與長者之間有一定的語言及文化差異，適應期較長。如果出現狀况才找家傭，未必能解決燃眉之急。我曾見過不少個案，均要安排長者短暫入住老人院舍，等待外傭到港。其次，如要照顧認知障礙症的患者時，我們更應讓家傭盡早了解患者的性格及行為，甚或提供照顧的技巧和訓練。這樣才可以讓長者得到更適切照顧，而外傭在工作上亦能得心應手。

外傭確實幫上不少忙，有她們照顧，長者能減低入住老人院舍的需要，並能提高他們生活質素。但與此同時，我們亦應盡量接納家庭傭工，考慮及了解她們的需要。《淪落人》讓我們看到照顧者與被照顧者互相接納和體諒的重要。在人生中，如能碰上像桃姐的照顧者實為一大福分呢！

文：梁萬福