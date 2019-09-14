鬥智鬥力 橫琴人氣樂園 玩轉電影世界

早前正式開幕的珠海橫琴獅門娛樂天地，是全球首座獅門影業電影主題場館，以6部荷李活電影，包括《饑餓遊戲》（The Hunger Games）、《吸血新世紀》（Twilight）、《埃及神戰》（Gods of Egypt）、《分歧者》（Divergent）、《非常盜》（Now You See Me）和《逃亡大計》（Escape Plan）為背景，設計出跟電影相關的VR體驗、機動遊戲及表演節目，例如可跟《吸血新世紀》的狼人一同騎電單車逃亡，進入《分歧者》故事中「無畏派訓練基地」挑戰體能，以及感受《饑餓遊戲》中國會的奢華等。看過這幾部電影的話，必然玩得投入。不過，即使如筆者般不是電影發燒友，沒有欣賞過這些電影，一樣覺得大部分遊戲很刺激很好玩。

◆機動遊戲

極速追擊（圖）

永恆之戰（圖）

午夜追逐（圖）

◆特色挑戰

深谷勇者挑戰（圖）

膽量VR體驗 （圖）

多主題互動遊戲（圖）

◆電子遊戲

多主題互動遊戲（圖）

◆現場表演

盛裝打扮（圖）

◆購物體驗

還原魔術店（圖）

女士樂園（圖）

◆靚景打卡位

打卡熱點（圖）

◆美食體驗

「國會宴會廳」（圖）

豬排套飯（圖）

● 遊玩錦囊

獅門娛樂天地

開放時間：上午11:00至晚上7:00

票價：標準1日門票淡季（周一至五）人民幣250元（約275港元），旺季（周六、日及假日或特定日子）人民幣280元（約308港元）；身高1米至1.4米，淡季人民幣175元（約193港元）、旺季人民幣195元（約215港元）

地址：廣東省珠海市橫琴新區 天羽道91號創新方1至4層

網址：www.lewhengqin.com

交通

1. 香港出發：

「環島大陸通（廣東省）」跨境巴士，可直接由香港多個點去珠海橫琴「創新方」（車費：單程$140，來回$260，查詢：bit.ly/2Yd28vm）

2. 澳門出發：

可於微信公眾號預約乘搭「橫琴-澳門跨境通勤專線」，於跨境專車試運期間，可免費乘搭來往澳門新葡京酒店及珠海創新坊的跨境巴士

文： 顏燕雯

模特兒：Becky

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com