鬥智鬥力 橫琴人氣樂園 玩轉電影世界

早前正式開幕的珠海橫琴獅門娛樂天地,是全球首座獅門影業電影主題場館,以6部荷李活電影,包括《饑餓遊戲》(The Hunger Games)、《吸血新世紀》(Twilight)、《埃及神戰》(Gods of Egypt)、《分歧者》(Divergent)、《非常盜》(Now You See Me)和《逃亡大計》(Escape Plan)為背景,設計出跟電影相關的VR體驗、機動遊戲及表演節目,例如可跟《吸血新世紀》的狼人一同騎電單車逃亡,進入《分歧者》故事中「無畏派訓練基地」挑戰體能,以及感受《饑餓遊戲》中國會的奢華等。看過這幾部電影的話,必然玩得投入。不過,即使如筆者般不是電影發燒友,沒有欣賞過這些電影,一樣覺得大部分遊戲很刺激很好玩。

◆機動遊戲

極速追擊(圖)

永恆之戰(圖)

午夜追逐(圖)

◆特色挑戰

深谷勇者挑戰(圖)

膽量VR體驗 (圖)

多主題互動遊戲(圖)

◆電子遊戲

多主題互動遊戲(圖)

◆現場表演

盛裝打扮(圖)

◆購物體驗

還原魔術店(圖)

女士樂園(圖)

◆靚景打卡位

打卡熱點(圖)

◆美食體驗

「國會宴會廳」(圖)

豬排套飯(圖)

● 遊玩錦囊

獅門娛樂天地

開放時間:上午11:00至晚上7:00

票價:標準1日門票淡季(周一至五)人民幣250元(約275港元),旺季(周六、日及假日或特定日子)人民幣280元(約308港元);身高1米至1.4米,淡季人民幣175元(約193港元)、旺季人民幣195元(約215港元)

地址:廣東省珠海市橫琴新區 天羽道91號創新方1至4層

網址:www.lewhengqin.com

交通

1. 香港出發:

「環島大陸通(廣東省)」跨境巴士,可直接由香港多個點去珠海橫琴「創新方」(車費:單程$140,來回$260,查詢:bit.ly/2Yd28vm)

2. 澳門出發:

可於微信公眾號預約乘搭「橫琴-澳門跨境通勤專線」,於跨境專車試運期間,可免費乘搭來往澳門新葡京酒店及珠海創新坊的跨境巴士

文: 顏燕雯

模特兒:Becky

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com