炸雞 焗麵包 烤薄餅 氣炸鍋焗爐合體 一機二用

內置10模式 自動調控溫度

焗爐及氣炸鍋，究竟兩者有什麼分別？雖然在原理上兩者都是使用發熱線來加熱食物，但由於焗爐的發熱點集中在上方及下方，所以處理較厚身的食材時，容易出現上下表面過分焦香，但中間外層卻不夠酥脆的情况；氣炸鍋則利用熱氣流的流動，平均分佈鍋內的熱力，以模擬油炸食物時的加熱情况，所以整件食物表面都能均勻地炸得酥脆。

來自澳洲的品牌Breville，最新推出the Smart Oven Air Fry智慧型氣炸電焗爐（型號BOV860BSS），將焗爐及氣炸鍋合二為一。為了更精準調控溫度，它內置Element IQ智能火力調節技術，預設10種煮食模式，包括Air Fry（氣炸）、Grill（燒）、Toast（焗麵包）、Bake（烘焙）、Pizza（烤薄餅）等，亦提供Slow Cook（慢煮）功能，用家只需要放入食材、選擇模式，再設定溫度及時間，機內的PID電子溫度調控技術，便會對微細的溫度變化加以調整，確保溫度不會時高時低。此外，由於使用自動調溫，開始烹調時焗爐會自動預熱，免卻用家再花時間預熱焗爐。

雙重玻璃設計 防止熱量流失

雖然BOV860BSS體積不算大，容量卻高達22公升，足夠烤焗1隻約2公斤的雞。爐裏有5支石英發熱管，提供2400W火力，溫度範圍由50至230℃之間，足以烹調大部分菜式。為免熱量由機面的玻璃門流失，所以特別用上雙重玻璃設計，加強隔熱能力。為方便新手使用，廠方亦在玻璃門右方設有LCD面板，顯示溫度、烤焗時間及選擇模式等資料。值得一提的是，機內用上易潔塗層，方便清潔。

BOV860BSS還有不少方便用家的人性化小設計。例如照明燈，用家除了可以利用右側的按鍵隨時開啟照明，當烹調時間剩下30秒時，亦會自動亮燈，方便用家查看烹調狀况。另外，焗爐兩側的盤架軌道上設有安全裝置，當用家拉出烤架約一半位置時會輕扣，防止烤架拉得太出令食物跌出來。而在門上則裝有磁鐵，當使用中層盤架軌道時，能自動將烤架吸附及拉出，方便取出食物。

■規格

容量：22L

功率：2400W

溫度範圍：50至230℃

體積：480×403×278mm

重量：13kg

售價：$3280

查詢：2313 0666

文：吳一鳴

編輯：王俊杰

電郵：etrend@mingpao.com