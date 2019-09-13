漁港百年夢終章 游走民主與極權未來

魚頭人身的盧亭，由《漁港夢百年》首部曲「初入夢鄉」講述香港遠古史，到第二部曲「噩夢連場」講述日佔與英國殖民時期，直到第三部曲「大夢初醒」，盧亭自述後九七20年間的種種變化，最後以鐮刀割去手腳，跳回海裏去。這次盧亭在《終章》裏長回手腳，來到後傘運的土壤，在劇場空間經歷着兩種不同的未來，詰問於如此動盪的時代，要如何走下去。

記者甫到劇場排練現場，遠方兩頂黃色頭盔異常顯眼，然後是旁邊貼滿不同字詞組合的白板，上面寫着「逃犯」、「驚醒」、「孤立」、「共和」、「語言」等等……還有「監獄」，一直等到黑色牆身內的空間頓時肅靜，一下一下清亮的韻律敲響，恍如進入清冷寒夜，才明瞭「監獄」一幕正要上演——盧亭與被關進牢獄的友人出場，然後盧亭向獄中的他訴說獄門外發生之事與記憶中的往昔，將近絕望的盧亭喊道「為何我不只做隻『豬』！」，反之牢中友人不斷鼓勵盧亭要堅持、切記別忘記，朗朗念出：「但不要習慣了黑暗就為黑暗辯護，不要為自己的苟且而得意，不要嘲諷那些比自己更勇敢熱情的人們。我們可以卑微如塵土，不可扭曲如蛆蟲。」

牢中友人被消失 如何走下去？

接着是，盧亭再找獄中友人不遂、發生過的事被刻意抹除。不知牢中友人下落的盧亭聲嘶力竭地喊：「我連你仲喺咪呢個世界都唔知啊，點堅持啊！」現實剛發生的畫面旋即竄進腦海——到天邊外劇場採訪前，記者經過太子站，不少市民為尋真相到站內靜坐，望港鐵公開8．31閉路電視的片段——盧亭吶喊的聲音迴盪耳際，很難不讓人產生共鳴，眼眶一熱。

和一眾演員與導演坐下，我們先以telegram的名字互相介紹，一如宣傳劇目「演出」一列所寫：「綠色小背心、David David、玄羊、西鄉小龍女、阿金、純情小鴨鴨」等一一現身，憑樣子一點都不好猜，純情小鴨鴨會是誰？但正如近日的「反送中」運動，演員們都說，我們真正是誰其實都不重要，總之是整體的一部分。

劇作排練的日子和「反送中」運動的時間交疊，兩種不同空間互相交錯，由初次圍讀到今天，他們經歷過情緒起跌，到慢慢緩和，延至後來沉實地思考長遠的路。演員高棋炘說：「第一次圍讀剛好是7．21元朗無差別襲擊發生後一日，大家都非常激動。」演員的情緒固然會帶進到劇場內，但他們大多認為，進入劇場空間後能逐漸提取力量，回到思考的起點。

這次《終章》演出跟以往不同，分開場、中段、結尾3部分，開場與結尾觀眾將於同一空間觀賞演出，但中段部分觀眾將被分成兩組，一組到民主國度，另一組到極權地帶。聯合導演之一的周偉泉說，兩邊觀眾會看到不同的場景、進入不同的領域，但同時又會聽到對面的聲音，換言之處於民主和極權的觀眾可遙遠感知對方的處境，然後再結合。「最終每個觀眾看到的、感受到和思考的可能都不一樣」，演員黎濟銘如是說。在劇場外如此熱烈地行動，來到劇場的觀眾，或可當作是「經歷回家後的洗澡般，來到讓人靜下來的空間」，飾演盧亭的演員陳頴璇說。

絕望與希望 兩邊擺盪

《漁港夢百年》首兩部曲主要回溯與詰問歷史，第三部曲則與「現時」的基點較接近，整體來說，三部曲在逐步呈現香港人如何尋回主體意識。而這次的《終章》，也許在構想和探討的，是兩個不同的未來，分別帶來怎樣的世界，勾勒的是何種圖像？演員黎濟銘說：「可以把它看成是，以未來思考現在。」處於民主國度飾演盧亭的另一名演員謝冰盈闡釋中段這個部分，將呈現不同情景，以思考民主或共和的世界，雖然看似美好，但會帶來什麼問題呢，「這不一定在說香港，而是人類共同的問題」。「獨裁那一邊也許更多在思考語言與思想的問題。」陳頴璇補充說，正如以往的盧亭，語言都是個重要命題。

劇作的副題是「絕望與希望」，絕望之為虛妄，正與希望相同，也許人們會在兩邊不斷擺盪，導演周偉泉與演員們認為，中段部分那兩個民主與獨裁的國度，都共同擁有着希望與絕望，它們之間並非絕對的關係。他們一句搭一句，感覺就如水滴積聚成的一個劇場。

盧亭來到這部《終章》，是代表最後一回、要終結了嗎，演員們紛紛說不，「endgame之後下個月還有endgame啊」。導演陳曙曦最後淡淡然說：「這只是盧亭『百年夢』的終章」。

《盧亭百年夢終章——絕望與希望》

演期：9月18至28日（22日休演）

時間：晚上8:00

地點：土瓜灣馬頭角道63號牛棚藝術村N2及12號單位

票價：$220；優惠票$160

網址：bit.ly/2m5RXq1

文：林凱敏

編輯/蔡曉彤

電郵/culture@mingpao.com