瑞士葡萄酒節 歌舞重現百年傳統

沃韋坐落在沃州（Vaud）日內瓦湖的北岸，風光明媚，2019年葡萄酒節是城中大事，不單主辦城市引以為傲，而且亦成為了旅遊焦點。節日源自1797年，按傳統，它是每隔一個世代，平均20至25年才會舉辦一次，上一屆已是1999年了。因此，能否出席這個可遇不可求的活動，要講緣分，機會來了的話，宜第一時間動身，好讓匆匆的生命歲月中，增添美好回憶。

或許，外界對瑞士葡萄酒認識不多，主因是大部分產品用作內銷，出口量少。其實，瑞士酒業歷史悠久，論釀製技術與品質，絕不失禮。2016年，沃韋葡萄酒節成為瑞士首個非物質文化遺產，而它因為背靠早已經晉身世遺的拉沃（Lavaux）葡萄園梯田，所以順理成章坐享優勢，兩者相輔相成，成就出全球矚目的葡萄酒節。

感激「3個太陽」造就肥美葡萄

葡萄酒節引人入勝，實有賴拉沃葡萄園梯田的殿堂效應，它位處洛桑（Lausanne）與蒙特勒（Montreux）之間，依湖畔斜坡而立，向山上延伸，稱得上是全世界最陡峭的葡萄園梯田，面積有825公頃，一望無際，風光迷人。拉沃葡萄種植始於羅馬時期，13世紀起，修士開拓梯田，將規模擴大。當地人認為，沃州葡萄肥美，是受到太陽伯伯三重恩賜，笑謂出現了三個太陽，第一個當然是高掛天上的一個吧，至於其餘兩個，分別指日內瓦湖面的反射光，以及葡萄園矮牆的折射面。它們一起散發熱力，創造環境優勢，是有利的種植條件之一，悉數投放到葡萄身上，於是各大AOC監控產區（Appellation d`Origine Controlee，即「原產地命名控制」），如St. Saphorin、Dezaley和Calamin等，都有源源不絕的優質材料，炮製出價廉又有獨特個性的佳釀。

花半年搭建場館 設2萬座位

本屆沃韋葡萄酒節為期25天，8月圓滿結束，筆者有幸參加了盛會，至今仍然回味。節日氣氛籠罩湖邊，巡遊、飲食、娛樂表演，天天舉行。偌大的場館，花了半年時間，在寬闊的市集廣場（Place du Marché）上搭建出來，設2萬個座位。早、晚各有10場大型歌舞表演，500平方米表演地台，鋪設了變幻奪目的LED燈，大大提升晚間節目的視覺效果。歌舞表演需動員大量人力物力，除了有5500名演員、850名歌手、835名兒童、2000名志願人員，還有不計其數，默默埋頭苦幹的幕後人員。所有人來自湖區鄰近各大城小鎮，難得大家都樂意犧牲公餘時間，認真綵排，若非社區儲備了深厚的凝聚力，相信難以成事。

沃韋葡萄酒節包羅各種吃、喝、玩、樂的活動，其中，由30多名藝術精英集體創作，歷時兩個半小時的大型歌舞表演，是節日焦點。歌舞表演故事描述葡萄園一年四季的變化，道出沃州人如何運用民間智慧，與大自然互動，傳承幾百年酒區文化，令瑞士葡萄酒業持續發展。整個故事，靠20個場景順序演繹，主角是小女孩演員及爺爺二人，加入半空盤旋的蜻蜓姐姐適時現身，大大增加觀賞趣味。

載歌載舞 表達秋收之樂

故事發生在葡萄秋收時節，表演第一幕由爺孫幾句簡單對話開始。扮演螞蟻和椋鳥的演員，唱唱跳跳，在強勁音樂節奏下，慶祝豐收，一起度過寒冬之後，春季重臨大地，演員跳出柔美的舞步，代表大自然一片平靜和諧，等待新生命萌芽，葡萄健康成長。這時，大型充氣水點飄進場內，上下滾動，暗喻葡萄健康生長，始能釀成美酒，這就要靠雨水和日月星辰等有利條件配合，帶出人與自然，互相協調的重要。忽然，場中央颳起旋風，彩紙吹上半空，喻意齊來送舊迎新，樂觀展望未來。由於葡萄園工作辛勞，公餘時，男男女女都會到湖邊釣魚耍樂，品嘗地道美酒佳餚，這些日常生活習慣，套用在下半場溫馨情節，輕鬆活潑。到了壓軸幾幕，大會不忘推廣傳統瑞士文化，阿爾卑斯山號角、乳牛隊伍先後登場，再由全體演員傾巢而出，載歌載舞，既向所有葡萄酒從業員致敬，亦答謝全場觀眾，歡樂氣氛直達頂峰。

表演散場後，街上擠滿了人，加入城市派對（La Ville en Fête，包括試酒、巡遊、街頭音樂等），餐廳客似雲來。另外，每天有轉換主題的品酒活動Cantonal Days，與酒莊代表一邊望着亮麗的湖景暢飲，一邊交流資訊，是加深認識瑞士酒的好機會，活動輪流介紹全國產酒區，認識黑皮諾（Pinot Noir）及莎斯拉（Chasselas），分別是瑞士紅、白葡萄品種的名物；前者充滿鮮花及覆盆子香味，而後者則以果味和清新芳香見稱。

■小鎮葡萄酒博物館 邊飲邊學長知識

拉沃小鎮里瓦茲（Rivaz）的Vinorama葡萄酒博物館，身兼品酒及資訊中心的角色，存放了來自區內135個酒莊，共300款紅、白葡萄酒和甜酒，供出售或現場品酒用途，除了大部分是黑皮諾和莎斯拉佳釀，透過職員介紹，還認識了Gamaret、Garanoir、Mondeuse等特別品種，大家都長了知識。

博物館藏身在一塊大岩石內，室外設有座位，方便顧客欣賞無敵的葡萄園美景，內部設計簡約、雅緻，似酒吧與酒窖混合體，葡萄酒按年份、AOC監控產區及品種，整齊排列，資料清楚易明，若有疑問，員工即場專業解答。館內備有5款品酒套餐，價錢包括拉沃具代表性的產品，附送麵包、餅乾等食物。

小型放映室定時播出The Winemaker's Year短片，8種語言選擇，介紹釀酒師和酒莊主人在葡萄園的生活點滴，相當精彩，值得一看。

● 旅遊錦囊

簽證：持BNO與特區護照免簽證（查詢：3509 5000/瑞士駐港領事館）

匯率：1瑞士法郎（CHF）約兌7.9港元

機票：瑞士航空直航來回香港至蘇黎世（Zurich），票價由5860港元起，已包括燃油稅項（查詢：3002 1330/瑞士航空訂票熱線）

交通：由蘇黎世乘火車往沃韋約2.5小時，需在洛桑轉車

住宿：四星級Astra Hotel Vevey位於火車站對面，出入方便，雙人房由1382港元起

收費：品酒套餐每位15至22瑞士法郎（約119至174港元），每款紅、白酒可試飲50亳升

網址：www.fetedesvignerons.ch（葡萄酒節）、www.lavaux-vinorama.ch（葡萄酒博物館）、www.montreuxriviera.com

文： 何志光

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

電郵/travel@mingpao.com