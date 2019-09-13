菜式二：鮮蟹肉勝瓜夜香花煎蛋

勝瓜 1條

肉蟹 2隻

夜香花 2両

雞蛋 3隻

葱 1條

蛋液調味料：

鹽 1/3茶匙

胡椒粉、麻油 少許

生粉 1/2茶匙

水 1茶匙

◆做法：

1. 於蟹腹中間落刀，把兩邊蟹身砍開，向外反起與蟹蓋分離，去腮、肺。用刀削走部分蟹蓋方便清潔，挑走蟹蓋中間的心臟。蟹膏留用

2. 洗擦蟹身、蟹蓋及蟹鉗後，蒸3至4分鐘

3. 勝瓜去頭尾，用薯仔刨去皮，去除部分瓜囊，斜切成約1吋長的細條（小貼士：盡量保留瓜青，瓜肉便不會太軟腍）

4. 夜香花，摘起已成形的花苞，備用。切葱花，備用

5. 蟹汁、蟹膏、拆蟹肉，備用

6. 燒熱鑊，放2茶匙油，把蟹肉落鑊，以中火輕煎約30秒提香去腥，備用

7. 打勻蛋漿，再加入胡椒粉、麻油、鹽、生粉水調味，最後加勝瓜、夜香花、葱花、蟹膏及蟹肉，拌勻

8. 燒熱鑊落油，把食材連同蛋漿平均鋪放落鑊，以中細火煎

9. 底部呈金黃色（圖3），成形變硬，即可反轉再煎。輕壓時無蛋漿溢出，底部呈金黃即可上碟

● 小貼士

只取「小 花」 口感更好

去除硬身粗莖，只取已成形的夜香花。若要吃得更尖，可去除花萼，只留一小朵花苞，口感更幼嫩香甜。（圖4）

善用剪刀 剔出蟹肉

沿骱位逐隻擰斷蟹腳，順勢拉出軟骨，並唧出蟹腳肉。用剪刀橫剪開蟹身，逐格剔出蟹肉。輕輕扑碎蟹鉗，去除碎殼即可取肉。（圖5）

● 有片睇：想跟譚國鋒學煮鮮蟹肉勝瓜夜香花煎蛋？

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