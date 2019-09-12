Mrs. in Germany：Made in Germany

到德國超市和藥妝店尋寶

很多人覺得歐洲物價很高，但在德國購買生活用品及食物等必需品十分便宜，就算是非德國本地的premium brands產品比香港的零售價也便宜得多，以女性用品或嬰兒用品為例，在德國購買會比香港便宜30%至60%，而本地的自家品牌產品比premium brands又要便宜20%至30%。我說的「自家品牌」是指德國4大超市及兩大藥妝店旗下的食品和生活用品，就好像香港超市和藥妝店一樣，這些德國自家品牌以品質、包裝、款式和價格來說均絕不欺場。店商研發和生產自家品牌能守住產品最低價位，以提升市場競爭力及佔有率，產品亦受歐盟品質和規格監管，大部分更是Made in Germany，所以若有機會到德國旅遊，千萬不要錯過到超市和藥妝店尋寶或買手信。我個人較推薦DM藥妝店及Rewe超市，兩家店的產品種類較多，能全面提供大部分生活所需。

要挑選「最優質」的平價護膚產品或生活用品，可看產品包裝有否印上Dermatest和öko-test的評價。德國的護膚品必須送往Dermatest肌膚敏感檢測，得到優質認證的護膚產品亦會顯示於包裝上。至於öko-test有點像香港消委會，有公信力及客觀評審產品的品質和效果，認證分5級，產品能取得最高殊榮的「非常好」（sehr gut）評級相當困難，所以得到此認證的產品必會印在包裝上。以這兩個標準購買手信或自用品，不難找到價廉物美的心頭好。

德國有約8300萬人口，成就2000多個世界著名的Made in Germany品牌，拓展德國高端產品的國際知名度；而緊守平價市場的自家品牌，為國民提供價廉物美的選擇。不論奢侈品或生活品，Made in Germany的產品對很多人來說就是原創性高，品質嚴謹且優越。能成就這個殊榮，這多得德國人的「固執」，他們很堅持自己的想法和對品質的堅持，並不容易放棄。但在日常生活中，當我不是一個Made in Germany的人，要接受德國人非常固執的個性，除了費解，有時還挺「嘔血」的。

文：豆媽

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