重返天橋 回到純粹本質 John Galliano頹廢新時代

早在當年Dior時期開始，Galliano已擅長將頹廢美學注入高級時裝之中。當他來到Maison Margiela後，既從品牌過往的設計找尋靈感，亦構思出「金字塔式」的工作模式，從高級訂製系列中找來可套用在ready-to-wear的設計，變成他的一套設計風格。

娃娃鞋轉化橡膠鞋 富童趣

在過去的數季中，Galliano都在「解構」頹廢。對他來說，頹廢是一個退化的過程，其間事物會被還原為其純粹的本質。而隨着系列的更替，衣服本身的減少，傳達出這種所謂的退化形象。繼先前數季的豐富多彩系列後，隨之而來便是今季相對樸實無華、純粹的系列。

在創作過程中，Galliano將不合適變成合適，把傳統必備單品解構重建，然後轉移到身體另一個位置，像是把外套變成連身裙，將風衣變成褶邊短褲。另外，他亦透過精湛的剪裁工藝，解構衣服，將平裁的外套和裙子中，提升成立體的形狀，並鑲嵌在對比色的內襯中。至於配飾方面，Galliano亦引用曾在Artisanal高級訂製系列中出現過的娃娃鞋，以創意轉化成橡膠版的Mary Jane鞋，流露童趣與玩味。

這次系列的一大亮點，在於刻意的中性化服飾形象，Galliano稱之為Défilé男女混合系列，強調無性別主義。當中的衣服並沒有性別劃分，在衣服剪裁方式上，亦打破男性和女性的先入為主的觀念，做法既顛覆大眾對「男裝」、「女裝」的概念，延續Margiela不墨守成規的性別哲學。

查詢：Maison Margiela 2840 0318

文：Vivian Lau

模特兒：Jessie Crichton（CalCarries）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：蔡曉彤

電郵：lifestyle@mingpao.com