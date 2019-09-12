英倫風造型 展示剛柔並濟魅力

Anteprima以男士西裝經典剪裁加上創意設計，將針織及羊毛素材塑造成男裝女穿的大衣和套裝設計。今季的設計焦點是高腰的曲線和粗身腰帶，帥氣優雅兼容。整個系列不乏經典英倫格紋圖案，此元素呈現在針織上衣、馬甲及長裙上。設計師同時將輕巧百變設計元素應用到其他單品，讓大家重新發現精緻的羊毛纖維、光滑絲緞及厚實耐用的牛仔布料。用色方面有奪目的橙紅色，與深沉色調例如深藍及黑色互相輝映。

所謂的都會風格，就是每件單品都能輕易襯托成不同感覺的日夜造型，而品牌馳名的優質羊絨亦令系列更富質感。各式輕盈保暖、時尚立體的羊絨衣物，為秋冬配搭增添層次感。特別是白色及橙色樽領毛衣更是長青單品。雖然要等到聖誕節才有長假期，但也可以趁周末換一換衣櫥，在秋天到訪前，來一趟「英倫之旅」。

查詢：Anteprima 2167 7386

文：Sammy

編輯：陸亮瑋

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