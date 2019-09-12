以女性日常生活為主題

強調Bauhaus女性的存在

「今次以女性為主題，以他們的日常生活照為主，而非他們的作品。有這個策展方向的主因，是基於我們想強調Bauhaus女性的存在。整體而言，女性佔整個學術機構人數約三分一。但我們很少談論到，而相關的研究亦相對地少。有這個現象，主要是因為藝術史學者大多是男性。另一個原因，是當時有不少女性投身Bauhaus行列，但男士不時受到女性的挑戰，亦不想女性主義搶去Bauhaus本身向高等藝術邁進的形象。最早女性重回Bauhaus的鎂光燈，該是1970年代，女性在當時已有很多自家作品，曝光率甚高。早於Weimar時期，不少投身編織工作坊的女設計師，已有不錯成績，及後到Dessau發展時，編織產品亦開始推出市面，成為最受歡迎的產品。在男導師的嚴格指導下，女設計師的紡織品，特別是地氈，都達到畫作般的精細度，直達藝術品而非純手作的質素。如這展覽開首的圖片，一位女性與其他導師合照，在當時能有女性躋身照片中已是難能可貴的事，最重要是以當時為背景，而非今時今日的男女平等概念作標準。」Adriana Kapsreiter說。

文：Dawn Hung