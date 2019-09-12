從女性角度閱讀Bauhaus

儘管Bauhaus以不少大師如Walter Gropius、Ludwig Mies van der Rohe及Hannes Meyer等男性主導，但背後有不少女性參與。如設計茶壺的Marianne Brandt，又或是愛以自拍來創作的Gertrud Arndt等，都是令整個運動開枝散葉而出力的女性，而居於柏林的Magdalena Droste也是其中之一。Magdalena Droste是Bauhaus的權威教授，亦是Taschen出版Bauhaus一書的作者，曾於Berlin Bauhaus-Archiv任職。走入Magdalena Droste的家，最多的是紙，亦有Bauhaus時期的古董家俬，但令人留下最深印象的是廚房，不少茶壺杯碟廚具，均為收藏級的古董，難得的是她懂得用，亦捨得用。Bauhaus的入屋程度亦印證了設計如何豐富婦女日常生活，暗合當中包含的女性主義。

Bauhaus Lamp 的美學與功能

與Magdalena Droste會面當日，她在家訪後要到另一地方為Wilhelm Wagenfeld設計的Bauhaus Lamp演講。她的家中一角，便正好有一盞Bauhaus Lamp。「因為政府支持，除了廣為人知的3個城巿外，其他地方亦有Bauhaus百年紀念活動，如Probstzella、Erfurt及Oldenburg都有，成為一個重要的文化祭，是重新審視創意、城巿規劃、住居問題及建築風格的良機。Bauhaus與當代的關係，是大多取決於個人，而非物件本身。Bauhaus本身的最重要信息，是為當下設計，所以設計日新月異，而每款設計都具備各自的時代精神。整個Bauhaus的意義有兩個層面，一是社區，二是功能。社區在今時今日，關連程度較低，因為我們都是個人主義先行，不論是個人的造型到網上的博客，都可看到社區的重要性次於個人主義，亦較少人認為自身需要對社區有責任感。整個意識轉型，是由1920年代的機械量產開始，但來到今時今日，機械已能更高速地發展個人化產品，令個人主義更加強勢，亦豎立了Bauhaus年代與當下的時代背景之別。另一點，是當你看到一個設計，如眼前這盞燈，又或是Marianne Brandt的茶壺，已經超越了設計背後的功能主義，而是關乎美學。在當時，美感是設計的功能之一。但來到今時今日，美感不再是量產思維及全球化生產的一部分，而是關乎消費。Bauhaus最重要的是以人為本，但隨着人工智能的普及，生活亦有不同範疇如生態等議題需要兼顧，人不再是設計時的重心。這可能是種威脅，但同時讓大家就以人為本重新思考，但何去何從，我則不太清楚，亦不知道我們是否需要一個新的Bauhaus運動。畢竟，當年是因為德國本身的獨有環境，才衍生這個設計運動。」

Bauhaus本身的壽命不長，只有14年，直接關連的人士亦不多於1400個；Bauhaus亦十分理想主義，是較為左派的思維。但於Magdalena Droste眼中，Bauhaus之所以成功，全賴其品牌化手段。「當時除了學校本身的建築，學術文章及大量文宣，亦令到Bauhaus成為一個成功的品牌。當中有些設計，雖然不怎麼形隨功能（Form follows Function，Bauhaus強調形態隨着功能需要而設計或改變），但在品牌化的關顧下，有不少非形隨功能的設計亦歸納於此。整個品牌的價值關乎現代、美學、建築、功能等，涵蓋了前所未有的範疇。另一個原因是Bauhaus是一個精英機構，不少未能完成課程的學生會被淘汰，它的前瞻引來一批志同道合之士，為機構帶來前所未有的人脈，令它帶來前所未有的影響力。」

設計運動中的女性角色

為了百周年紀念，Magdalena Droste亦為Bauhaus一書作增修，除了增補不少珍貴歷史圖片，亦增加了Bauhaus時期女性的部分。「這個增修為整個設計運動增加了另一個層次，特別是女學生，提供另一閱讀角度。你會看到圖片中的女學生對生活期盼的樣子，或自拍，或嚴肅的生活照。反之設計作品的圖片則數量相約。在設計方面，男女在風格上沒有很大分別，只是女性在編織及兒童用品設計的數量上較多，男性則主要是建築、家具為主。不少女性設計師會嘗試征服這些男性主導的設計項目，但只有少數有足夠能力。」

Bauhaus之所以有女性參與，其實建基於時代背景。「Bauhaus始於1919年，不少男性仍在戰線或正在回國。Bauhaus學生的男女比例各佔一半，當時Gropius亦有一個疑慮，擔心女學生會拉低工作坊的表現，因為傳統以來女性大多做小手作而非大型設計項目。當然這個疑慮並沒有成為現實，女學生的態度亦十分嚴謹。過程證明女性為主的編織工作坊，所需的體能並不亞於瓷器工作坊，最重要是找到合適自己的範疇。如先於Bauhaus修讀編織設計後成為導師的Benita Koch-Otte便是一例。」

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

編輯：陳淑安

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