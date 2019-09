秋冬底妝要換季？ 拆解使用粉底誤點

上妝前補濕 底妝更貼服

隨着天氣變得乾燥,底妝容易變得不夠貼服,不少人認為元兇是粉底液不夠滋潤,以為把美顏油或精華素混和粉底液即能解決問題。專業化妝師Elly Wong就分享箇中心得:「粉底液混合精華液使用是個非常具實驗性的方法,需要長時間、多次、多樣品牌的試驗。原因是不同品牌的產品有不同特點及成分,兩者並不能百分百完全融合,有機會出現水油分離的問題。另外,也要注意會否引起肌膚敏感,所以這個方法並非百分百合用。」

Elly Wong建議:「上妝前先為肌膚做好補濕工作比這個方法更可行,在使用美顏油、補濕面霜前,多加一個保養步驟——基底液精華。基底液精華介乎爽膚水與精華素之間的質地,卻含有大量濃縮養分,能為肌膚補充大量營養,而且更易滲透至肌膚底層。我個人習慣是塗抹兩至三層,待肌膚吸收後會感到更飽滿及水潤。之後使用面霜或美顏油,塗抹後按摩面部,充分滋養肌膚。最後,塗抹粉底液前以紙巾輕力按壓面部印走肌膚表面的油分,就能大大增加粉底的依附力,塑造更貼服的底妝。」

指腹上粉底更貼服? 油性肌不適用

不少女生都認為利用指腹塗抹粉底,體溫的熱力會令粉底更貼服、自然,但原來此方法並非百分百可行,主要原因是不同膚質,上妝方法亦大有不同。化妝師Angel Wong解釋:「這個方法適合大部分人使用,但並非百分百正確。如果膚質屬乾性、敏感肌膚或出現脫皮情況的話,以指腹輕印上妝的確能令粉底與肌膚自然融合,但對於生有暗粒或油性肌膚的女生,這個方法並不適用,特別是後者使用指腹上妝,體溫反而會令面部油脂分泌增加,令粉底無法緊貼於肌膚表面。如面部有暗粒的話,建議可使用美妝蛋(beauty blender)上妝,具彈性的表面能抓住粉底,再以輕按及輕拍的手勢印上肌膚,同時能填滿凹凸洞及模糊暗粒凸起的邊緣,令底妝看來更平滑。而油性肌膚則建議使用粉底掃,能大大減低熱力刺激肌膚分泌油分的機會。」

在秋冬時想底妝更進一步做到貼薄、自然的效果,Angel Wong分享:「不論你用指腹、美妝蛋或粉底掃上妝,在完成底妝後可以輕搓雙手,再以微溫的掌心輕壓面部,能增加底妝跟皮膚間的緊密度,減少因乾燥而脫妝的機會。」

■Profile

◆Elly Wong

星級化妝師,入行16年,參與多個廣告拍攝,活躍於香港各媒體,作品常見於各大時裝美容雜誌,亦曾多次與化妝品及護膚品牌合作。

◆Angel Wong

從事化妝工作13年,活躍於各大報章雜誌、媒體、化妝品及護膚品牌化妝工作,作品常見於各大時妝美容雜誌及平台。

