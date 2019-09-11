遊蘇格蘭酒廠 闖威士忌心臟區

要了解威士忌，首先由威士忌之旅出發。蘇格蘭威士忌主要分成五大酒區，包括：Campbeltown、Highland、Islay及其他群島、Lowland及Speyside。以現有約120多間運作中的威士忌蒸餾廠，Speyside區可說是蘇格蘭威士忌的心臟地區，單是這區已有約50間威士忌蒸餾廠，屬五大酒區中最多，而當中全球最熱賣的 蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌包括Glenfiddich、The Glenlivet及The Macallan等也是位於Speyside區。所以如果你計劃來一趟威士忌之旅，我會首推參觀Speyside 區的威士忌酒廠。早前我亦到蘇格蘭Speyside 區去造訪好幾間特色威士忌蒸餾廠，下次你到英國旅遊時，或許可多停數天，跑到蘇格蘭遊覧這個威士忌樂園。

首間有牌酒廠 參觀陳年倉庫

第一次真正有文獻記載關於釀造威士忌是源於15世紀的蘇格蘭，雖然愛爾蘭人亦說威士忌是源自他們的。當時出售威士忌是不合法的，直至1824年，蘇格蘭Speyside區的The Glenlivet單一麥芽威士忌才算是第一間正式獲政府發牌的威士忌酒廠。來到Speyside旅遊，當然要參觀這第一間正式獲發牌的單一麥芽威士忌酒廠。好高興跟品牌大使Tristan Campbell一起參觀了整個生產過程，然後再到用作陳年威士忌的倉庫，看見了一些特別的威士忌桶，包括屬於英國查理斯王子的單桶威士忌。The Glenlivet每年生產約2100萬公升新酒，是蘇格蘭產量最大的單一麥芽威士忌酒廠之一。酒廠有不同的導賞團給公眾報名參與。我很高興被邀請到酒廠的Guardian（即守護者的VIP)才可進入的私人試酒室試酒，裝潢充滿英式風格，優雅別致。我一共試飲了7款威士忌，包括Founder's Reserve、The Glenlivet 12 年、Captain's Reserve、 The Glenlivet 18 年、Nadurra（波本桶）、Nadurra （Olorosso 雪梨桶）及Nadurra Peated Cask Finish。我是第一次試Captain's Reserve威士忌，挑選了波本桶及雪梨桶混合，最後再入了法國干邑桶陳年，味道更有層次，帶蜜糖、橙皮、烤烘、杏脯、甜香料、提子乾及雲呢拿等味道。The Glenlivet 18 年是我一向喜歡的威士忌之一，平衡而具層次，味帶提子乾、烤烘、朱古力、拖肥、蘋果、乾花、橙皮、蜜糖及合桃等味道，餘韻悠長。

有時間的話不妨在酒廠的餐廳吃個輕便午餐，他們還有售賣自家品牌的The Glenlivet 12 年威士忌雪糕，雖然威士忌味道不算太濃，但若喜歡濃味的話，也可自行加點威士忌。喜歡買紀念品的朋友也一定不會失望，除了有不同系列的威士忌可以選購，這裏還有酒廠提供的特別版威士忌，在其他地方是買不到的。另外，還可親手由威士忌酒桶直接將威士忌入瓶，不過可惜今次我到訪時，由於該部分正在維修中，我並沒有機會可以親身一試。

手工威士忌 本土大麥軟水

有很多大型的蘇格蘭威士忌蒸餾廠，他們都會選購來自蘇格蘭不同地區的大麥來釀造威士忌，但位於Speyside中心的Aberlour單一麥芽威士忌蒸餾廠卻與眾不同，他們用的大麥及軟水全都取材自Aberlour這區，十分原汁原味。大麥來自附近15英里內的麥田，而Aberlour的意思解作「潺潺流水之口」，水源通向Lour河流。如果有時間從酒廠慢慢走上山的話，可以看到用作生產威士忌的水源就在酒廠旁邊。另外，有別於大型新式威士忌酒廠的龐大感覺，這手工酒廠自1879年到今天也設在原址，未曾搬遷過，而建築設計亦屬傳統精緻，產量不算多，坐落河流旁邊，景致迷人，山明水秀。我參觀了廠內的威士忌生產線，這裏的罐式蒸餾（pot still）形狀跟The Glenlivet的很不一樣（當然每個威士忌酒廠也有自己獨特設計的罐式蒸餾器形狀以釀造出不同風味）。這裏的蒸餾器有點像洋葱，這形狀據說可蒸餾出帶多點果香的風味。Aberlour單一麥芽威士忌都是以波本桶及雪梨桶混合一起（單桶除外），果香比較突出甜美。在雅致的試酒室試了全系列的威士忌，包括Aberlour12年、Aberlour16年、Aberlour18年及Aberlour A'Bunah威士忌，還有只有在這個威士忌廠買得到的酒廠特別版Aberlour Single Cask 14年，以及剛剛推出的Aberlour Casg Annamh Small Batch 001 （香港還未有）！Casg Annamh解 Rare Cask，經過3個酒桶，非常平衡兼有層次，香氣四溢，帶海鹽、提子乾、乾杏脯、香梨、橙花、紫花及香料等，餘韻悠長。而Aberlour Single Cask 14年單桶威士忌，雖然酒精度高達60.4%，但可能是因為雪梨桶的甜美，感覺沒有想像中那麼嗆喉，味道帶烤烘、香料、乾花、可可豆、炭燒、提子乾及合桃等，餘韻適中。喜歡收藏特別版威士忌的朋友也別錯過它精品店的特別版威士忌。有興趣參觀酒廠的朋友可以先預約參觀。

威士忌酒吧 品嘗500收藏

如果你想休閒一點，其實也可在Speyside小住數天，慢慢參觀不同的威士忌蒸餾廠。其他推介還有Dowans酒店，它位於Aberlour威士忌蒸餾廠附近。這間boutique酒店是由當地一家庭成員合力經營，他們也曾在香港居住過，直至1997年才回流蘇格蘭，讓我感覺十分親切。而且這裏每間房間也以威士忌蒸餾廠命名，十分有趣。酒店餐廳的食物水準十分高，可試試這裏的本地海鮮，新鮮美味。而最特別的是酒店的威士忌酒吧The Still藏有逾500款威士忌可供選擇，他們將威士忌存放在酒櫃上，好像擺放在圖書館的書架上，讓你邊喝着威士忌，邊慢慢欣賞這裏的收藏。蘇格蘭還有很多值得到訪的威士忌酒廠，下一篇再跟大家分享。

■Profile

黃詩詩@詩詩酒樂園

蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客。

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文：黃詩詩

編輯：陳玥玲

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