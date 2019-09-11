創科神探：手機應用程式 Check料好幫手

「最近社會上的活動，新聞媒體的報道可以說是排山倒海而來，想較容易比較不同的看法和報道，坊間並沒有什麼好的工具。」創辦人Ivan針對此社會問題，嘗試以大數據應用於個人化的方向，研發出AwesomePlus應用程式，讓用戶可以一次過觀看多個本地的新聞頻道，滿足用戶事事講求「Fact Check」的要求。

這款應用程式還提供世界各方各面的資訊，包括最新的手機遊戲、音樂推介、健康、設計、科技、本地以至國際大事，超過100個頻道，透過人工智能算法將大量的資訊連接到用戶手機上，絕對是足不出戶也能知天下事。創科神探更發現app內有一個全球首創的特別功能：可傳送排程信息的即時通訊軟件。

預設信息發送時間功能 方便交流

這個內置加密的即時通訊軟件，以Web Socket Technology做出真正即時信息顯示，更有預設信息發送時間功能，方便世界各地無時無刻的資訊交流。值得一提的是程式還有3D寵物、各款小遊戲、星座運程等娛樂，亦有最新推出的Awesome Chips作為積分獎賞。雖然現在需「Fact Check」的極多，多到未能一個App可以簡單應付到，但應付與新聞相關的資訊查證，相信都能幫到手。

文：鄒健宏（科學園科培網絡榮譽會長）