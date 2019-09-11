Watch Out：鋼與金結合 潛水腕表 兼具運動復古風

自1970年推出首款計時腕表Prince Oysterdate以來，Tudor一直致力研發和製作更多與賽車運動息息相關的腕表，但品牌與潛水界的聯繫其實比起賽車運動的淵源更為深厚。

自1954年起，Tudor便不斷提升其專業潛水腕表的品質，今次品牌推出的Black Bay Chrono S&G腕表（S&G是鋼與金英文字母的縮寫，代表腕表以黃金及鋼材質製成），便結合了Black Bay系列代表的潛水表傳統與賽車界不可或缺的計時表精髓，兼具運動風格和復古懷舊氣息。

保留經典標誌 配色更顯層次

Black Bay Chrono S&G延續了Black Bay系列的經典美學特色，保留了自1969年來即成為Tudor潛水表標誌的著名「雪花」指針，優雅的黃金色調與圓拱形啞黑色表盤形成鮮明對比，令讀時效果更為清晰。內凹式計時盤和香檳色的搭配突出層次感，營造鮮明搶眼的對比效果。秉承品牌計時腕表的傳統，新表的日曆窗同樣設於6時位置。41毫米鋼表表殼外，搭配黃金按鈕，此設計靈感源自第一代的Tudor計時腕表。黃金固定外圈搭配黑色陽極氧化鋁測速計字圈，顏色配搭獨特有型。

腕表搭載的MT5813自動上鏈機芯，配備導柱輪及垂直計時離合輪裝置。機芯具備70小時動力儲備、矽游絲以及瑞士官方天文台COSC認證，堅固可靠。每枚腕表均需通過一系列嚴格測試，以確保品質。MT5813機芯其實是品牌早前宣布跟另一品牌Breitling合作的成果，由Breitling 01計時機芯演進而來，在原機芯基礎上，Tudor就部分零件進行調節，再以精湛拋光修飾工藝打磨而成。兩個品牌同樣為機械機芯努力鑽研，借鑒彼此的精湛工藝而一同進步。

除了機芯的精準度，腕表佩戴是否舒適也很重要。Tudor對表帶的要求也同樣高。品牌是最早使用織紋表帶的品牌之一，這些表帶由法國St-Etienne一家擁有150餘年歷史的家族企業製作，採用19世紀的提花織機編織而成。織紋表帶外，Black Bay Chrono亦可搭配黃金鋼鏈帶或淡褐色縫線配摺扣的棕色仿古皮帶。前者靈感源自品牌1950、60年代生產的摺疊鉚釘表帶，表鏈兩側鏈節以鉚釘頭連接，呈現獨特的階梯形結構，新款表鏈採用實心鏈節，將現代製造工藝融合其中；後者則令人聯想到1970、80年代的賽車運動精神。表盤設計方面同樣以1950年代潛水表為靈感，採用名為「雪花」的棱角形指針，這種特色鮮明的指針曾出現在品牌1969年產品目錄，而「大表冠」設計也是第一代Tudor潛水表的經典特色。

擱置「特種兵」半世紀 軍表重新上場

除Black Bay Chrono S&G以外，品牌今年另一焦點是Black Bay P01腕表，靈感源自1960年代末品牌為美軍潛水腕表計劃而專門研發的原型腕表。品牌當時着手研究取代當時的常規軍用款式Oyster Prince Submariner 7928型號腕表，可惜當時這個代號為「特種兵」（Commando）的大型計劃終被擱置，直至50年後的今天，品牌在此原型腕表1號中汲取靈感，孕育全新Black Bay P01腕表。腕表的上鏈表冠位於4時位置，並設有專利的表圈鎖定和拆卸系統。12時位置設有移動鏈節，可鎖定雙向旋轉外圈。腕表配備圓拱形啞黑色表面，並在鐘點標記塗有夜光物料。雖然功能上不及Black Bay Chrono S&G，但論新鮮感，卻是有過之而無不及。

文：Tung Cheung

編輯/陸亮瑋

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