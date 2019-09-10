論盡教育：生涯真可規劃？

撥款中學搞規劃 成效如何？

顧名思義，「生涯規劃」即係為自己的人生畫下路線圖，然後按既定程序和步伐實踐。以前常聽一些青年說「車子、房子、妻子、孩子」是人生的四大目標，相信人生目標也是「生涯規劃」的一部分。自從聽到這美麗的名詞後，隔不多久就會問自己：「生涯真可規劃？」一個銀行劫匪，難道也是早就規劃自己將來做銀行劫匪？回想當年，王師奶也發過豆芽夢，想到自己未來的丈夫是白馬王子，英俊瀟灑，加上季子多金，過的是神仙生活。那時叫期望，今日摩登的說法是「生涯規劃」。王子的夢破了，身旁只有一個姓王的胖子；多金當然談不上，還幸不至牛衣對泣，生活倒也踏實，有兒有女，互相扶持。更幸運是不視成日以文字鬧人的小婦人為兇婦，仲鼓勵小婦人不要因小惡而不罵。

有人說小婦人根本不知何謂「生涯規劃」，「生涯規劃」是將人生的發展路向早早作好準備。王師奶參考過港島東半山一間中學的《生涯規劃教育計劃書》，它「工作目標」第2項「就同學的發展階段提供適切的生涯計劃輔導，以助其及早訂立個人發展方向，並制定相應的實踐策略」。這計劃書提到教育局2014/15年起，政府撥款給學校增聘教師、外購服務，為同學提供生涯規劃輔導。如此說來，撥款數目不少，是否所有中學都有專責「生涯規劃」教師？成效如何？

曾俊華讀建築做財爺 哪有規劃

日前看港台《大學問》訪問前財政司長曾俊華，他一生經歷豐富，從移民、求學、工作到競選特首，數十年起起伏伏，曲曲折折。主持人問到他生涯規劃，他回答說：「人的一生怎能有規劃？」曾俊華這一答深得我心，令王師奶有英雄所見略同之感（小婦人往臉上貼金了）。試想想：假設你規劃中學後入MIT，入唔到MIT就入普林斯頓，畢業後去華爾街摩根士丹利，38歲前創業，財富與索羅斯平起平坐，50歲在南美買個小島退休。誰知你MIT和普林斯頓都入唔到，結果回流從副學士再讀起，其他免提了。任你的生涯計劃如何遠大，有用嗎？曾俊華說得對，人生根本無規劃。他本來讀建築，想轉行，有兩份工選擇，好想去做校長，最後卻回港做了30多年公務員，最後做了管理數以萬億金錢的財政司長，這全都沒有生涯規劃。

不談別人，每個人都想想自己，是否都能跟生涯規劃走過來？可能都在某些彎角上有轉折，所以即使有所謂生涯規劃，亦不過是給自己一個方向而已。負責「生涯規劃」的老師們，在教育學生的同時，要灌輸他們人生充滿不可預測這思想。

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟

wongszelai@yahoo.com.hk

文﹕王師奶

[Happy PaMa 教得樂 第258期]