辣媽CEO：4種對孩子最有影響力的行為

文中提及父母對子女最有影響力的行為，竟然和我對大小T自小的教育同出一轍。父母子女之間的關係雖然與生俱來無法改變，但絕對需要下苦心經營。言教身教，除了用說話，還要用行動來證明父母絕對值得孩子信任依靠。孩子的未來，我們和他們一起打造。依據那篇文章，加上我個人經驗，總結出以下4點，希望能給各位父母作一點參考：

1、對孩子坦白，包括是指出他們的錯處，還有父母承認自己的錯處。即使說出真相會令孩子難堪難過，都必須要講，但當然可以因應子女的年紀及理解能力調節，用他們明白的語言方法好好講。

父母無法指出孩子們的錯處的原因有兩個，一是盲目縱容溺愛，自家的孩子無論做什麼都不會有錯；二是不負責任，把教育孩子的責任交託給傭人及其他人，包括學校和補習社。孩子有錯，不是視而不見，是根本不見。還有很多父母為了保護孩子不想他們擔心，無論自己在人生、工作事業上，遇到幾大困難，面對幾多衝擊也好，都會選擇粉飾太平，報喜不報憂。孩子被蒙在鼓裏，不知民間疾苦，不知日子艱難，對一家人都沒有好處之外，更可惜的是白白錯過了令孩子明白人生哲理的寶貴機會。

鼓勵孩子「犯錯」

2、孩子做錯了，責罰責罵只會令他們更害怕出錯，想盡方法逃避面對事實，甚至不斷講大話去逃避責罰。相反，孩子做錯了，若得到父母鼓勵、諒解還有開解，吸收經驗再接再厲重新再試。跌倒，有勇氣重新站起來，困難，亦有信心去克服。自古成功在嘗試，所有成功都由失敗開始，想孩子成功，就要強化他們的內心，不怕失敗勇敢面對挑戰，要經常講正面鼓勵的說話，羞辱和詆譭的絕不能講。

讓孩子追逐自己理想

3、講到底孩子最在乎的，是父母的信任，這個信任，不只是孩子們所講的說話的真確性那麼簡單。父母要相信他們的能力，讓他們去做任何他們想做的事。放手信任支持，讓孩子追逐自己的理想。相信他們，因為未來是屬於他們的。無條件的信任、無條件的支持，是每對父母能給予子女們的最佳禮物。

4、家，是避風港。一家人永遠是一家人，甘苦與共，不離不棄。因為一時意氣之爭，因為雙方的觀點角度不同，吵了一場交，破壞了關係；贏了一場交，輸了一個家，值得嗎？冰凍三尺非一日之寒，破碎的關係不是來自一時三刻的破壞。所以還原基本步，如果父母和孩子小時候已努力建立維繫關係，做足以上1、2、3點的話，劍拔弩張動輒得咎反面反枱的場面，根本不會出現。

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長

文﹕張慧敏

[Happy PaMa 教得樂 第258期]